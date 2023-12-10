O Ρώσος υπουργός των Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σήμερα ότι δεν είναι αποδεκτό για το Ισραήλ να χρησιμοποιεί την τρομοκρατική επίθεση που έκανε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου, ως δικαιολογία για τη συνολική τιμωρία των Παλαιστινίων, ενώ κάλεσε για τη διεθνή εποπτεία των εδαφών στη Γάζα.

Τα άρματα μάχης του Ισραήλ προωθούνται σήμερα προς το κέντρο της Χαν Γιούνις, στο πλαίσιο μιας νέας επιθετικής επιχείρησης προς την καρδιά του κεντρικού τμήματος της πόλης, στα νότια της Λωρίδας της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.