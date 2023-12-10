Λογαριασμός
Λαβρόφ: Η επίθεση της Χαμάς δεν δικαιολογεί τη συνολική τιμωρία των Παλαιστινίων

«Δεν είναι αποδεκτό το Ισραήλ να χρησιμοποιεί την τρομοκρατική επίθεση ως δικαιολογία για μία συνολική τιμωρία», τόνισε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών

Λαβρόφ

O Ρώσος υπουργός των Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σήμερα ότι δεν είναι αποδεκτό για το Ισραήλ να χρησιμοποιεί την τρομοκρατική επίθεση που έκανε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου, ως δικαιολογία για τη συνολική τιμωρία των Παλαιστινίων, ενώ κάλεσε για τη διεθνή εποπτεία των εδαφών στη Γάζα.

Τα άρματα μάχης του Ισραήλ προωθούνται σήμερα προς το κέντρο της Χαν Γιούνις, στο πλαίσιο μιας νέας επιθετικής επιχείρησης προς την καρδιά του κεντρικού τμήματος της πόλης, στα νότια της Λωρίδας της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Σεργκέι Λαβρόφ Ρωσία Ισραήλ Χαμάς Λωρίδα της Γάζας
