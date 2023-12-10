«Θα χορέψουμε ξανά», γράφει το τατουάζ που έκανε στο χέρι της η Mia Schem, η οποία πλέον είναι ασφαλής αφού έχει επιστρέψει στην οικογένειά της από τις 30/11 μετά από 55 ημέρες που έζησε αιχμάλωτη των ένοπλων της Χαμάς.
Η ανάρτησή της:
Η 21χρονη Μία Σεμ, γαλλο-ισραηλινής υπηκοότητας, απήχθη από τη Χαμάς στο μουσικό φεστιβάλ Supernova στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.
Η ίδια συγκινεί με την ανάρτηση που δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα γράφοντας:
«Δεν θα ξεχάσω ποτέ την 7.10.23. Ο πόνος, ο φόβος, οι σκληρές εικόνες, οι φίλοι που δεν θα επιστρέψουν και αυτοί που πρέπει να φέρουμε πίσω. Μα και πάλι θα νικήσουμε, θα χορεύουμε ακόμα!».
