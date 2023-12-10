Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Θα χορέψουμε ξανά»: Αυτή τη φράση έκανε τατουάζ η 21χρονη Mia Schem που ήταν όμηρος της Χαμάς - Φωτογραφίες

Η 21χρονη συγκινεί με την ανάρτηση που δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα - «Δεν θα ξεχάσω ποτέ την 7.10.23. Ο πόνος, ο φόβος, οι σκληρές εικόνες, οι φίλοι που δεν θα επιστρέψουν και αυτοί που πρέπει να φέρουμε πίσω»

Mia Schem

«Θα χορέψουμε ξανά», γράφει το τατουάζ που έκανε στο χέρι της η Mia Schem, η οποία πλέον είναι ασφαλής αφού έχει επιστρέψει στην οικογένειά της από τις 30/11 μετά από 55 ημέρες που έζησε αιχμάλωτη των ένοπλων της Χαμάς.

Η ανάρτησή της:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by מייה שם (@mia_schem)

Η 21χρονη Μία Σεμ, γαλλο-ισραηλινής υπηκοότητας, απήχθη από τη Χαμάς στο μουσικό φεστιβάλ Supernova στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by מייה שם (@mia_schem)

Η ίδια συγκινεί με την ανάρτηση που δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα γράφοντας:

«Δεν θα ξεχάσω ποτέ την 7.10.23. Ο πόνος, ο φόβος, οι σκληρές εικόνες, οι φίλοι που δεν θα επιστρέψουν και αυτοί που πρέπει να φέρουμε πίσω. Μα και πάλι θα νικήσουμε, θα χορεύουμε ακόμα!». 

tatou

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by מייה שם (@mia_schem)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Χαμάς όμηρος
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark