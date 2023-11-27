Kύπρος: Toύρκοι έβαλαν κάμερα σε ακατοίκητο στη Νεκρή Ζώνη

Ως «σοβαρή συνεχιζόμενη παραβίαση της νεκρής ζώνης», χαρακτήρισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, την τελευταία ενέργεια των τουρκικών κατοχικών δυνάμεων, που αφορά στην τοποθέτηση σε ακατοίκητη κατοικία στη νεκρή ζώνη, στην περιοχή Αγίου Δομετίου, μεταλλικού ιστού, επί του οποίου τοποθετήθηκε περιστρεφόμενη κάμερα και κεραία.

Ερωτηθείς από το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων σχετικά με πληροφορίες για περιστατικό στη νεκρή ζώνη, ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι επιβεβαιώνεται ότι το απόγευμα της Δευτέρας, αριθμός στρατιωτών των τουρκικών κατοχικών δυνάμεων εισήλθαν στη νεκρή ζώνη, στην περιοχή Αγίου Δομετίου, ενώ μικρό κλιμάκιο του, εγκατέστησε σε ακατοίκητη κατοικία, γνωστή ως «Maria’s House» («Σπίτι της Μαρίας»), μεταλλικό ιστό, επί του οποίου τοποθετήθηκε περιστρεφόμενη κάμερα και αντένα.



Σημείωσε ότι τις προηγούμενες μέρες οι κατοχικές δυνάμεις είχαν επίσης προβεί σε ηλεκτροδότηση της οικίας προς υποστήριξη της ως άνω εγκατάστασης.

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης οι Τούρκοι στρατιώτες αποχώρησαν από τη νεκρή ζώνη, ανέφερε.

«Το περιστατικό αντιμετωπίζεται ως σοβαρή συνεχιζόμενη παραβίαση της νεκρής ζώνης», είπε ο κ. Λετυμπιώτης, προσθέτοντας ότι η Κυβέρνηση βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την ειρηνευτική δύναμη για επαναφορά της κατάστασης εκεί που βρισκόταν πριν από τα πιο πάνω γεγονότα.

Παραβίαση του στάτους κβο στη νεκρή ζώνη κοντά στον Άγιο Δομέτιο επιχειρήθηκε από τις τουρκικές δυνάμεις, ανέφεραν πηγές τη Δευτέρα στο ΚΥΠΕ, σημειώνοντας ότι η ειρηνευτική δύναμη, ΟΥΝΦΙΚΥΠ, χειρίζεται το θέμα.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, Αλίμ Σιντίκ ερωτηθείς σχετικά με το περιστατικό και την κατάσταση όπως διαμορφώνεται, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι η κατάσταση είναι επί του παρόντος είναι ήρεμη και οι ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ παρακολουθούν την κατάσταση μετά από αναφορές προσωπικού ασφαλείας κοντά στην ουδέτερη ζώνη. «Συνεργαζόμαστε με την τουρκοκυπριακή πλευρά για να αποτρέψουμε εντάσεις και να διασφαλίσουμε τη διατήρηση του status quo», πρόσθεσε.

