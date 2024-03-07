Κύπρος: Σκάνδαλο με σεξουαλικές συνευρέσεις μοναχών και ψεύτικα θαύματα σε Μονή

Αντιμέτωπη με ένα τεράστιο σεξουαλικό και οικονομικό σκάνδαλο που ξέσπασε στη Μονή του Οσίου Αβακκούμ στο Φτερικούδι βρίσκεται η εκκλησία της Κύπρου.

Σύμφωνα με το philenews.com, το ροζ σκάνδαλο περιλαμβάνει από παρακολουθήσεις και βιντεοσκοπήσεις πιστών μέχρι και σεξουαλικές πράξεις μοναχών.

«Στο κάδρο των ερευνών», μπαίνει ένα χρηματοκιβώτιο το οποίο περιέχει περίπου €800.000 καθώς και δυο διαμερίσματα σε Πειραιά και Κύπρο, που φέρονται να ανήκουν σε δυο μέλη του μοναστηριού.

Εξετάζεται εάν τα χρήματα προέρχονται από προσφορές των πιστών, οι οποίοι εισέφεραν από το υστέρημά τους στη Μονή.

Το ψεύτικο θαύμα

«Στο μικροσκόπιο» μπαίνει και η τοποθέτηση τεχνητού μύρου σε σταυρό, που έρεε όταν οι πιστοί προσέρχονταν να προσκυνήσουν, κάτι το οποίο παρέπεμπε σε θαύμα το οποίο προσέλκυε όλο και περισσότερους πιστούς.

Η όλη υπόθεση έλαβε διαστάσεις όταν κάμερες κατέγραψαν σεξουαλικές πράξεις μεταξύ δύο μοναχών.

Τις κάμερες φέρεται να είχαν εγκαταστήσει οι ίδιοι παρακολουθώντας όσους έμπαιναν και όσους έβγαιναν σε γραφείο της μονής καθώς και σε δωμάτιο το οποίο χρησιμοποιείτο ως κρεβατοκάμαρα.

Συνεδριάζει η Ιερά Σύνοδος

Στον απόηχο του σκανδάλου, όπως συνοψίζει το philenews θα συνεδρίαζε αύριο η Ιερά Σύνοδος για να επικυρώσει την καθαίρεση δύο μοναχών.

Η καθαίρεση δύο μοναχών ωστόσο ανεβλήθη τελικά, ύστερα από αίτημα το οποίο υπέβαλαν μέσω των δικηγόρων τους, για αναβολή της αυριανής συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου, μέχρι να ακουστεί και η θέση τους.

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του philenews, η Ιερά Σύνοδος θα συνέλθει μεν και θα ενημερωθεί από τον οικείο επίσκοπο, δηλαδή τον Μητροπολίτη Ταμασού Ησαΐα, και ακολούθως για να εξελιχθούν όλα με βάση το καταστατικό, οι δύο μοναχοί θα παραπεμφθούν σε πενταμελή Συνοδική Επιτροπή, η οποία θα προχωρήσει σε κανονική δίκη ακούοντας όλες τις πλευρές και εξετάζοντας το μαρτυρικό υλικό που θα τεθεί ενώπιόν της. Ακολούθως, η Επιτροπή θα οδηγήσει το θέμα ενώπιον της Ιεράς Συνόδου, η οποία και θα αποφασίσει σχετικά.

Το ρεπορτάζ τονίζει πως η πλάστιγγα κλίνει, με μεγάλη πλειοψηφία, προς την καθαίρεση των δύο, αλλά όλα συγκλίνουν στο ότι θα ακολουθηθεί το καταστατικό κατά γράμμα, ώστε να μην εγείρονται ενστάσεις. Εξάλλου, αποτελεί δικαίωμα των κατηγορουμένων να ακουστεί και η δική τους θέση και τα επιχειρήματά τους, αφού ήδη, μέσω των δικηγόρων τους, παρέπεμψαν σε παραπληροφόρηση του Μητροπολίτη Ησαΐα.

Οι δύο μοναχοί με ανακοίνωση που εξέδωσαν, μέσω των δικηγόρων τους, αρνούνται κατηγορηματικά τη διάπραξη οποιωνδήποτε εκκλησιαστικών και/ή ποινικών αδικημάτων και ζητούν την αναβολή της Ιεράς Συνόδου, προβάλλοντας τη θέση ότι «η καθαίρεσή τους χωρίς να προηγηθεί η δέουσα έρευνα και ακροαματική διαδικασία, αντιβαίνει τους Κανονισμούς και τον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου».

Οι δύο αρχιμανδρίτες υπέβαλαν αίτημα όπως κλητευθούν σε ακρόαση και να εμφανιστούν αυτοπροσώπως σε ακροαματική διαδικασία.

