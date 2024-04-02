Τουλάχιστον 32.916 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί, και 75.494 έχουν τραυματιστεί, σε ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας από τις 7 Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Τις τελευταίες 24 ώρες, 71 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) προειδοποίησε από πλευράς του ότι η καταστροφή του νοσοκομείου Αλ Σίφα στη Γάζα είναι «το ξερίζωμα της καρδιάς» του υγειονομικού συστήματος στον εμπόλεμο παλαιστινιακό θύλακα.

«Η καταστροφή του Αλ Σίφα σημαίνει το ξερίζωμα της καρδιάς του υγειονομικού συστήματος», δήλωσε η εκπρόσωπος του ΠΟΥ Μάργκαρετ Χάρις.

«Ήταν το σημείο στο οποίο οι άνθρωποι πηγαίνουν για να λάβουν το είδος της φροντίδας που παρέχει ένα πραγματικά καλό σύστημα υγείας, που όλοι εμείς στις δικές κοινωνίες περιμένουμε ότι θα έχουμε στην περίπτωση που το χρειαστούμε».

Οι ισραηλινές δυνάμεις αποχώρησαν από το νοσοκομείο Αλ Σίφα στην Πόλη της Γάζας χθες ύστερα από επιχείρηση δύο εβδομάδων από τις ειδικές δυνάμεις, κατά την οποία συνέλαβαν εκατοντάδες ύποπτους Παλαιστίνιους μαχητές ενώ άφησαν πίσω τους καμένη γη με κατεστραμμένα κτίρια.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους καταδίκασε και την ισραηλινή επιδρομή στη Γάζα με επτά νεκρούς Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης.

«Είμαστε εξοργισμένοι με τη δολοφονία εργαζομένων ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Η ασφάλεια είναι βασική προϋπόθεση για την παράδοση διασωστικής βοήθειας» τόνισε σε μήνυμά του στο Twitter.

