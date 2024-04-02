Ένας 12χρονος νεκρός, και άλλα δύο παιδιά της ίδιας ηλικίας σε σοβαρή κατάσταση είναι ο απολογισμός των πυροβολισμών στη Φινλανδία, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η φινλανδική αστυνομία ανακοίνωσε νωρίτερα ότι και τα τρία θύματα ήταν 12 ετών και ότι ο ύποπτος, επίσης 12 ετών, είχε συλληφθεί. Ο 12χρονος ύποπτος συνελήφθη στο Ελσίνκι με ένα πιστόλι στην κατοχή του χωρίς να προβάλλει αντίσταση

Γονείς είπαν στα φινλανδικά μέσα ενημέρωσης ότι ο πυροβολισμός σημειώθηκε σε μια τάξη του σχολείου, που βρίσκεται βόρεια της πρωτεύουσας Ελσίνκι.

Η αστυνομία είπε ότι απάντησε στο περιστατικό στις 9.08 το πρωί, και προέτρεψε τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους.

Όπως και άλλα σχολεία της Φινλανδίας, τα παιδιά είχαν μόλις επιστρέψει στα μαθήματα στην περιοχή της Βάνταα, βόρεια της πρωτεύουσας, μετά τις διακοπές του Πάσχα.

Ο Φινλανδός πρωθυπουργός Πέτρι Όρπο δήλωσε στο X ότι είναι «βαθιά σοκαρισμένος» με τους πυροβολισμούς.



Στο σκανδιναβικό έθνος των 5,6 εκατομμυρίων, υπάρχουν περισσότερα από 1,5 εκατομμύρια άδειες πυροβόλων όπλων και περίπου 430.000 κάτοχοι άδειας, σύμφωνα με το φινλανδικό υπουργείο Εσωτερικών. Το κυνήγι και η οπλοκατοχή έχουν μακρά παράδοση στην αραιοκατοικημένη χώρα της βόρειας Ευρώπης.

