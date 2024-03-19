Η Μολδαβία απέλασε Ρώσο διπλωμάτη για το άνοιγμα εκλογικών τμημάτων στην Υπερδνειστερία

Η Μολδαβία απέλασε ένα ρώσο διπλωμάτη σχετικά με το άνοιγμα εκλογικών τμημάτων για τις ρωσικές προεδρικές εκλογές στην Υπερδνειστερία, την αποσχισθείσα περιφέρειά της, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών αφού κάλεσε σήμερα το ρώσο πρεσβευτή.

Το υπουργείο διαμαρτυρήθηκε για το άνοιγμα εκλογικών τμημάτων στην Υπερδνειστερία, ένα φιλορωσικό θύλακα που αποσπάσθηκε από τη Μολδαβία καθώς κατέρρεε η Σοβιετική Ένωση, παρά την αντίθεση του Κισινάου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.