Η Μολδαβία απέλασε Ρώσο διπλωμάτη για το άνοιγμα εκλογικών τμημάτων στην Υπερδνειστερία

Η Μολδαβία απέλασε ένα ρώσο διπλωμάτη σχετικά με το άνοιγμα εκλογικών τμημάτων για τις ρωσικές προεδρικές εκλογές στην Υπερδνειστερία, την αποσχισθείσα περιφέρειά της, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών αφού κάλεσε σήμερα το ρώσο πρεσβευτή.
Το υπουργείο διαμαρτυρήθηκε για το άνοιγμα εκλογικών τμημάτων στην Υπερδνειστερία, ένα φιλορωσικό θύλακα που αποσπάσθηκε από τη Μολδαβία καθώς κατέρρεε η Σοβιετική Ένωση, παρά την αντίθεση του Κισινάου.
- Elon Musk: Αποκαλύπτει γιατί παίρνει κεταμίνη – Αρνείται ότι είναι εξαρτημένος, αλλά έχει κατάθλιψη!
- Μπλίνκεν: Επιβεβαιώνει την «σιδηρά» δέσμευση της Ουάσινγκτον να υπερασπιστεί τις Φιλιππίνες - Η αντίδραση της Κίνας
- Garden Lodge: Πωλείται το σπίτι που έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωή του ο Φρέντι Μέρκιουρι (βίντεο)
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.