Το πρώτο πλοίο με μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας που απέπλευσε από την Κύπρο άρχισε να ξεφορτώνει στη Γάζα το φορτίο των 200 τόνων τροφίμων που μετέφερε, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η εκπρόσωπος της ΜΚΟ Open Arms που είναι αρμόδια για την επιχείρηση.

Η World Central Kitchen «ξεφορτώνει τη φορτηγίδα που συνδέεται τώρα με την προσωρινή προβλήτα» που χτίστηκε νοτιοδυτικά της πόλης της Γάζας, αφού ρυμουλκήθηκε από την Κύπρο από πλοίο άλλης ΜΚΟ, είπε η Λίντα Ροθ.

Today @WCKitchen is reaching 37 million meals in Gaza. On the same day that we hoped to finish our Jetty and download 200 tones on a pilot test before bad weather. So far 2 crates already delivered from the @openarms_fund barge.🙏But still more to do next few ours…#FeedTheNorth pic.twitter.com/3ECfsKalbR — José Andrés 🇺🇸🇪🇸🇺🇦 (@chefjoseandres) March 15, 2024

Το πλοίο Open Arms, της ισπανικής ΜΚΟ μεταφέρει 200 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας, και συγκεκριμένα τρόφιμα, στη Γάζα σε συνεργασία με την ΜΚΟ World Central Kitchen (WCK).

Ένα δεύτερο μεγαλύτερο πλοίο, το “Jennifer”, το οποίο είναι επίσης αποστολή της WCK, και που βρίσκεται στο λιμάνι της Λάρνακας, αναμενόταν να αναχωρήσει σήμερα Παρασκευή για τη Γάζα.

Η βοήθεια μέσω χερσαίων οδών εισέρχεται —με το σταγονόμετρο— από την Αίγυπτο από τη συνοριακή διέλευση στη Ράφα, αφού επιθεωρηθεί από τον ισραηλινό στρατό. Η ποσότητά της προφανώς δεν αρκεί για να καλυφθούν οι ανάγκες του πληθυσμού (2,4 εκατ), εξ ου οι εκκλήσεις να ανοίξουν και άλλα περάσματα, για να φθάνουν τρόφιμα στον βορρά, και επίσης οι πρωτοβουλίες όπως οι αεροπορικές ρίψεις δεμάτων με τρόφιμα.

Πηγή: skai.gr

