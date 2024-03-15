Λογαριασμός
Το πλοίο «Open Arms» άρχισε να ξεφορτώνει τους 200 τόνους τροφίμων στη Λωρίδα της Γάζας - Δείτε βίντεο

Ένα δεύτερο μεγαλύτερο πλοίο, το Jennifer, το οποίο είναι επίσης αποστολή της WCK, και που βρίσκεται στο λιμάνι της Λάρνακας, αναμενόταν να αναχωρήσει σήμερα για τη Γάζα

Gaza

Το πρώτο πλοίο με μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας που απέπλευσε από την Κύπρο άρχισε να ξεφορτώνει στη Γάζα το φορτίο των 200 τόνων τροφίμων που μετέφερε, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η εκπρόσωπος της ΜΚΟ Open Arms που είναι αρμόδια για την επιχείρηση.

Η World Central Kitchen «ξεφορτώνει τη φορτηγίδα που συνδέεται τώρα με την προσωρινή προβλήτα» που χτίστηκε νοτιοδυτικά της πόλης της Γάζας, αφού ρυμουλκήθηκε από την Κύπρο από πλοίο άλλης ΜΚΟ, είπε η Λίντα Ροθ.

Το πλοίο Open Arms, της ισπανικής ΜΚΟ μεταφέρει 200 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας, και συγκεκριμένα τρόφιμα, στη Γάζα σε συνεργασία με την ΜΚΟ World Central Kitchen (WCK).

Ένα δεύτερο μεγαλύτερο πλοίο, το “Jennifer”, το οποίο είναι επίσης αποστολή της WCK, και που βρίσκεται στο λιμάνι της Λάρνακας, αναμενόταν να αναχωρήσει σήμερα Παρασκευή για τη Γάζα.

Η βοήθεια μέσω χερσαίων οδών εισέρχεται —με το σταγονόμετρο— από την Αίγυπτο από τη συνοριακή διέλευση στη Ράφα, αφού επιθεωρηθεί από τον ισραηλινό στρατό. Η ποσότητά της προφανώς δεν αρκεί για να καλυφθούν οι ανάγκες του πληθυσμού (2,4 εκατ), εξ ου οι εκκλήσεις να ανοίξουν και άλλα περάσματα, για να φθάνουν τρόφιμα στον βορρά, και επίσης οι πρωτοβουλίες όπως οι αεροπορικές ρίψεις δεμάτων με τρόφιμα.

