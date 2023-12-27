Λογαριασμός
Κυκλοφοριακό χάος στην Ινδία λόγω πυκνής ομίχλης - Μέχρι τα 50 μέτρα η ορατότητα - Βίντεο

Η πυκνή ομίχλη είχε ως αποτέλεσμα να σημειωθούν πολλά ατυχήματα 

ινδία ομίχλη

Το υπερβολικό κρύο και η πυκνή ομίχλη έχουν προκαλέσει κυκλοφοριακό χάος στην πρωτεύουσα της Ινδίας, Δελχί, και σε άλλα μέρη της βόρειας Ινδίας.

Περισσότερες από 100 πτήσεις και 25 δρομολόγια τρένων έχουν καθυστερήσει λόγω κακής ορατότητας.

Η πόλη γνώρισε μία από τις πιο ομιχλώδεις ημέρες της σεζόν μέχρι στιγμής, με την ορατότητα να πέφτει κάτω από τα 50 μέτρα την Τετάρτη.

Μια πυκνή κουβέρτα ομίχλης το πρωί έφερε κυκλοφοριακό χάος ενώ δεν έλειψαν και τα ατυχήματα.

Η πυκνή ομίχλη είναι συνηθισμένη στην περιοχή αυτή την εποχή του χρόνου, καθώς διάφορα μέρη της βόρειας και κεντρικής Ινδίας αντιμετωπίζουν κύματα κρύα.

Ο κρύος καιρός συνεχίζεται επίσης στις περισσότερες περιοχές των βόρειων πολιτειών Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan και στο Κασμίρ που διοικείται από την Ινδία.

Ινδία ομίχλη

Το μετεωρολογικό γραφείο της Ινδίας εξέδωσε προειδοποίηση, λέγοντας ότι οι συνθήκες ομίχλης θα συνεχιστούν για τις επόμενες πέντε ημέρες.

Το υπερβολικό κρύο είναι ιδιαίτερα σκληρό για τους άστεγους της Ινδίας, που συχνά κοιμούνται δίπλα στους δρόμους και σε σιδηροδρομικούς σταθμούς.

