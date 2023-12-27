Αίρει η ρυθμιστική αρχή πυρηνικής ενέργειας της Ιαπωνίας την επιχειρησιακή απαγόρευση που είχε επιβληθεί στον πυρηνικό σταθμό Kashiwazaki-Kariwa της Tokyo Electric Power (9501.T) πριν από δύο χρόνια, ανοίγοντας τον δρόμο για την απόκτηση τοπικής άδειας για επανεκκίνηση.

Η Tepco ήθελε να θέσει σε λειτουργία το μεγαλύτερο εργοστάσιο ατομικής ενέργειας στον κόσμο για να μειώσει το λειτουργικό κόστος, αλλά η επανέναρξη των εργασιών χρειάζεται ακόμη την άδεια των τοπικών κυβερνήσεων της νομαρχίας Niigata, της πόλης Kashiwazaki και του χωριού Kariwa, όπου βρίσκεται.

Το πότε μπορεί να συμβεί είναι άγνωστο.

Με ισχύ 8.212 μεγαβάτ (MW), το εργοστάσιο ήταν τέθηκε εκτός λειτουργίας το 2012 μετά την καταστροφή της Φουκουσίμα ένα χρόνο νωρίτερα, που οδήγησε στο κλείσιμο όλων των πυρηνικών σταθμών στην Ιαπωνία εκείνη την εποχή.

Το 2021, η Αρχή Πυρηνικής Ρύθμισης (NRA) απαγόρευσε στην Tepco τη λειτουργία του Kashiwazaki-Kariwa, τον μοναδικό της λειτουργικό σταθμό ατομικής ενέργειας, λόγω παραβιάσεων ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της αποτυχίας προστασίας των πυρηνικών υλικών και παραβάσεων έπειτα από την αποκάλυψη ότι μη εξουσιοδοτημένο μέλος του προσωπικού είχε πρόσβαση σε ευαίσθητες περιοχές του εργοστασίου.

Επικαλούμενη βελτιώσεις στο σύστημα διαχείρισης ασφάλειας, η NRA αίρει την Τετάρτη την εντολή που εμπόδιζε την Tepco να μεταφέρει νέο καύσιμο ουρανίου στο εργοστάσιο ή να φορτώσει ράβδους καυσίμου στους αντιδραστήρες της, εμποδίζοντας ουσιαστικά την επανέναρξη.

Μετά την απόφαση, η Tepco είπε ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για να ανακτήσει την εμπιστοσύνη της τοπικής κοινότητας και της κοινωνίας γενικότερα, ενώ ο γενικός γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου της Ιαπωνίας είπε ότι η κυβέρνηση θα πράξει τα δεόντα για να βοηθήσει τη διαδικασία.

«Η κυβέρνηση θα επιδιώξει τη συνεργασία της νομαρχίας Niigata και των τοπικών κοινοτήτων, δίνοντας έμφαση στην ασφάλεια», δήλωσε ο Yoshimasa Hayashi, ο κορυφαίος εκπρόσωπος της κυβέρνησης.

Η φτωχή σε πόρους Ιαπωνία επιδιώκει τη λειτουργία περισσότερων πυρηνικών εργοστασίων προκειμένου να μειώσει την εξάρτησή της από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, όπως το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG).

Το Ινστιτούτο Ενεργειακής Οικονομίας της Ιαπωνίας (IEEJ) προέβλεψε την περασμένη εβδομάδα ότι οι εισαγωγές LNG της Ιαπωνίας θα μειωθούν σε 58,5 εκατομμύρια μετρικούς τόνους το οικονομικό έτος 2024/25 από 64 εκατομμύρια τόνους που εκτιμάται ότι ήταν φέτος. Η πτώση επηρεάζει την αναμενόμενη επανεκκίνηση μερικών ακόμη πυρηνικών αντιδραστήρων και την αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Οι μετοχές της Tepco είχαν εκτιναχθεί στα ύψη αφού η NRA ανέφερε στις αρχές αυτού του μήνα ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο άρσης της απαγόρευσης λειτουργίας μετά από επιτόπια επιθεώρηση και συνάντηση με τον πρόεδρο της εταιρείας.



Πηγή: skai.gr

