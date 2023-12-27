Ρεκόρ σημειώνουν οι γάμοι στο Λας Βέγκας την παραμονή της πρωτοχρονιάς.

Για ποιο λόγο όμως συμβαίνει αυτό;

Επειδή η ημερομηνία 31/12/23 (12/31/23 στις ΗΠΑ - ο μήνας μπαίνει πριν από την ημερομηνία) έχει το μοτίβο 1-2-3.

Στις 7/7/07 στο Λας Βέγκας πραγματοποιήθηκαν 4.492 γάμοι λόγω του μοτίβου με τα τυχερά «7άρια», ενώ η δεύτερη πιο δημοφιλής ημερομηνία ήταν στις 11/11/11, όταν παντρεύτηκαν 3.125 ζευγάρια.

Συνήθως η παραμονή πρωτοχρονιάς προσελκύει γύρω στα 450 - 550 ζευγάρια τα οποία παντρεύονται στο Βέγκας, όμως φέτος ο αριθμός έχει αυξηθεί κατά πολύ αλλά για να σημειωθεί νέο ρεκόρ θα πρέπει να ξεπεράσει τα 4.492 ζευγάρια του 2007 και τα 3.125 ζευγάρια του 2011.

Πόσους θα βρει παντρεμένους στο Βέγκας η νέα χρονιά;

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.