«Κρίσιμη» η ενεργειακή κατάσταση στην Ουκρανία μετά το μπαράζ ρωσικών επιθέσεων - Στο σκοτάδι το μισό Κίεβο

Η κατάσταση του ηλεκτρικού δικτύου είναι «κρίσιμη» στην Ουκρανία, δήλωσε η ουκρανική προεδρία μετά το σημερινό μπαράζ ρωσικών επιθέσεων που σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας πλήττοντας για ακόμα μία φορά ενεργειακές υποδομές και προκάλεσαν παράλληλα τουλάχιστον έναν θάνατο στο Κίεβο.

«Οι Ρώσοι τρομοκράτες διεξήγαγαν μια νέα σχεδιασμένη επίθεση εναντίον ενεργειακών υποδομών. Η κατάσταση είναι κρίσιμη», δήλωσε στο Telegram ο αναπληρωτής επικεφαλής της προεδρίας Κιρίλο Τιμόσενκο.

Όπως είπε, η κατάσταση στην πρωτεύουσα Κίεβο, που επλήγη από πολλούς πυραύλους, είναι «εξαιρετικά δύσκολη». «Επιβλήθηκαν ωράρια ειδικών έκτακτων διακοπών ρεύματος», πρόσθεσε και υπογράμμισε ότι περισσότεροι από επτά εκατομμύρια Ουκρανοί είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Η Τιμοσένκο είπε ότι 15 εγκαταστάσεις της ενεργειακής υποδομής της Ουκρανίας είχαν καταστραφεί κατά τη διάρκεια των ρωσικών πυραύλων, αλλά η ουκρανική αεράμυνα είχε καταρρίψει 70 από τους περισσότερους από 90 πυραύλους που εκτοξεύτηκαν στην Ουκρανία.

Πολίτες σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας όπως στη Χερσώνα συλλέγουν νερό από τον ποταμό Ντνίπρο φοβούμενοι πως εκτός από διακοπές στην ηλεκτροδότηση θα υπάρξουν και προβλήματα στην υδροδότηση.

Η Ρωσία εκτόξευσε «περίπου» 100 πυραύλους εναντίον της Ουκρανίας σήμερα. «Περίπου εκατό πύραυλοι εκτοξεύθηκαν (...) από την Κασπία Θάλασσα, τη (ρωσική) περιοχή Ροστόφ" και επίσης "από τη Μαύρη Θάλασσα", δήλωσε ο Γιούρι Ιγκνάτ στην ουκρανική τηλεόραση, διευκρινίζοντας πως "μέχρι τώρα, δεν έχει καταγραφεί η χρήση επιθετικών drones (μη επανδρωμένων αεροσκαφών)».

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, είπε από την πλευρά του πως τουλάχιστον τρεις ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν κτίρια κατοικιών. «Στη συνοικία Πετσέρσκ, σε ένα από τα κτίρια που επλήγησαν από πύραυλο, οι διασώστες ανέσυραν το πτώμα ενός ανθρώπου», δήλωσε στο Telegram. «Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης είναι σε εξέλιξη», πρόσθεσε ο Κλίτσκο.

Μετά τις ρωσικές επιθέσεις, τουλάχιστον το ήμισυ του Κιέβου βυθίστηκε στο σκοτάδι, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο.

«Λόγω μιας μαζικής πυραυλικής επίθεσης, κατόπιν εντολής της εθνικής εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας Ukrenergo, η ενεργειακή βιομηχανία ξεκίνησε έκτακτες διακοπές ρεύματος σε όλη την Ουκρανία. Ειδικότερα, στην πρωτεύουσα. Αυτό είναι ένα απαραίτητο βήμα για την εξισορρόπηση του συστήματος ισχύος και την αποφυγή ατυχημάτων στον εξοπλισμό. Τα χρονοδιαγράμματα διακοπής λειτουργίας σταθεροποίησης δεν ισχύουν επί του παρόντος! Στην πρωτεύουσα, τουλάχιστον οι μισοί πελάτες είναι χωρίς ρεύμα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος του Κιέβο.

Ο εθνικός φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου, Ukrenergo, ανέφερε ότι οι μεγαλύτερες ζημιές σημειώθηκαν στις βόρειες και κεντρικές περιοχές και ότι πραγματοποιούνται έκτακτες διακοπές ρεύματος για «όλες τις κατηγορίες καταναλωτών» σε αυτές τις περιοχές. Ανακοίνωσε επίσης ειδικές διακοπές έκτακτης ανάγκης στο Κίεβο.

Σε δήλωση της η εταιρεία Ukrenergo στο Telegram ανέφερε:

Οι (Ρώσοι) προσπαθούν ξανά να σβήσουν τα φώτα στη χώρα. Οι ενεργειακές υποδομές έχουν υποστεί ζημιές κατά τη διάρκεια της νέας μεγάλης πυραυλικής επίθεσης. Η επίθεση είναι ακόμη σε εξέλιξη, δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε την πλήρη έκταση της ζημιάς, υπάρχει «είσοδος» στις υποδομές μας σε όλες τις περιοχές της χώρας, αλλά η πιο δύσκολη κατάσταση είναι στις βόρειες και κεντρικές περιοχές. Από την άποψη αυτή, έχουν θεσπιστεί εκεί εξ ολοκλήρου έκτακτες διακοπές σε όλες τις κατηγορίες των καταναλωτών. Στην πόλη του Κιέβου, έχουν θεσπιστεί ειδικά προγράμματα διακοπών ρεύματος έκτακτης ανάγκης. Παρακαλούμε μείνετε στο καταφύγιο και σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας. Μοιραστείτε αυτές τις πληροφορίες με όσους δεν χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης!»

Πάντως οι περισσότεροι πολίτες συνεχίζουν να παραμένουν στα καταφύγια μετά και τις εκκλήσεις των ουκρανικών αρχών. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμρ Ζελένσκι προειδοποίησε ότι είναι πιθανό η χώρα να δεχτεί και νέα ρωσικά πλήγματα, αλλά όπως είπε «θα επιβιώσουμε».

Συγκεκριμένα, σε βίντεο που κοινοποιήθηκε στο Telegram, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι 85 πύραυλοι εκτοξεύτηκαν σήμερα εναντίον της Ουκρανίας κι άλλοι 20 αναμενόταν να χτυπήσουν τη χώρα. Για το λόγο αυτό προειδοποίησε τους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια.

Νωρίτερα, οι σειρήνες ήχησαν σε όλη την Ουκρανία λίγο πριν από τις 15:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας). Μερικά λεπτά αργότερα ακούστηκαν εκρήξεις σε Κίεβο, Λβιβ, Χάρκοβο, Πολτάβα, Μικολάιβ, Ντνίπρο Τσερνίχιβ και Χάρκοβο. Λίγη ώρα αργότερα ξεκίνησαν και οι διακοπές στο ηλεκτρικό ρεύμα σε πολλές περιοχές της χώρας.

«Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, δύο κτίρια κατοικιών επλήγησαν στη συνοικία Πετσέρσκ. Η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε μερικούς πύραυλους πάνω από το Κίεβο», ανέφερε λίγο αργότερα στο Telegram ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο

Αξιωματούχος της ουκρανικής προεδρικής διοίκησης δημοσίευσε ένα βίντεο που δείχνει ένα πενταώροφο κτίριο να φλέγεται. Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του.

This video published by Deputy Head of the President’s Office Kyrylo Tymoshenko shows an apartment building on fire following a Russian missile attack on central Kyiv.



According to the official, Russia hit 2 residential buildings on Nov. 14. Rescue operation is underway. pic.twitter.com/uJ0VLmTDXQ