Προειδοποίηση Ζελένσκι: «Πιθανόν η χώρα να δεχτει και νέα ρωσικά πλήγματα» - «Θα επιβιώσουμε»

Με την Ουκρανία να δέχεται μπαράζ ρωσικών επιθέσεων από το μεσημέρι, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμρ Ζελένσκι προειδοποίησε ότι είναι πιθανό η χώρα να δεχτεί και νέα ρωσικά πλήγματα, αλλά όπως είπε «θα επιβιώσουμε».

Συγκεκριμένα, σε βίντεο που κοινοποιήθηκε στο Telegram, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι 85 πύραυλοι εκτοξεύτηκαν σήμερα εναντίον της Ουκρανίας κι άλλοι 20 αναμενόταν να χτυπήσουν τη χώρα. Για το λόγο αυτό προειδοποίησε τους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια

