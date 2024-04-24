Για τον πρωτοπόρο της ηλεκτρονικής μουσικής Ζαν Μισέλ Ζαρ, η τεχνολογία δεν είναι κάτι ξένο, οπότε δεν είναι και παράξενο που έγινε ο πρώτος επιβάτης του ιπτάμενου αυτοκινήτου της σλοβακικής KleinVision.

Ο Γάλλος συνθέτης άδραξε την ευκαιρία να κάνει δύο πτήσεις με το πρωτοποριακό όχημα στο διεθνές αεροδρόμιο Piestany στη Σλοβακία.

«Το ένα δευτερόλεπτο μιλάς με τον οδηγό και το επόμενο είσαι εκεί στον αέρα. Είναι μια εκπληκτική εμπειρία» δήλωσε ο ίδιος.

French musician is world's first passenger to take off in the new flying car.



🔗 Read more https://t.co/zkFSPdc4Yc pic.twitter.com/iT2L6DZwON — Sky News (@SkyNews) April 24, 2024

Το όχημα μετατρέπεται μέσα σε λίγα λεπτά από σπορ αυτοκίνητο σε αεροπλάνο. Πρόκειται για το πρώτο ιπτάμενο αυτοκίνητο που ολοκλήρωσε πτήση το 2021. Έχει κινητήρα BMW 1,6 λίτρων, αν και ο συνιδρυτής της KleinVision Anton Zajac δήλωσε στο Sky News: «Μόλις βελτιωθεί η τεχνολογία, θα λειτουργούμε απλώς με μπαταρίες».

Για να ζήσει κανείς αυτή την εμπειρία, θα πρέπει να έχει όχι μόνο άδεια οδήγησης και άδεια χειριστή, αλλά και ένα εξειδικευμένο πτητικό πρόγραμμα διάρκειας δύο έως τριών μηνών.

Η εταιρεία ελπίζει ότι το όχημα, που κατασκευάστηκε στη Σλοβακία, θα βγει στην αγορά σε περίπου ένα χρόνο μετά την έγκριση για πτήση το 2022.

Ωστόσο, δεν είναι το μόνο αυτοκίνητο που απογειώνεται.

Στις ΗΠΑ, το μοντέλο A της Alef Aeronautics με φουτουριστική εμφάνιση έγινε το πρώτο ιπτάμενο αυτοκίνητο που έλαβε έγκριση για δοκιμαστικές πτήσεις από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας τον Ιούλιο του 2022.

Είχε ήδη σχεδόν 3.000 προπαραγγελίες - και σε αντίθεση με το AirCar της KleinVision, είναι ηλεκτρικό.

Η εταιρεία υποστηρίζεται από την SpaceX του Ίλον Μασκ και έχει τη δυνατότητα «να κινείται στο δρόμο, να απογειώνεται κάθετα όταν χρειάζεται και να πετάει πάνω από την κυκλοφορία», σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Alef.

Ωστόσο, θεωρείται «οχήματα χαμηλής ταχύτητας», δεν θα μπορεί να πιάνει ταχύτητα πάνω από 25 μίλια/ώρα και ακόμη απαιτείται η έγκριση της αμερικανικής κυβέρνησης για να δοκιμαστεί σε δημόσιους δρόμους.

Τον Μάρτιο, η KleinVision πούλησε τα δικαιώματα της τεχνολογίας που τροφοδοτεί τα αυτοκίνητά της στην κινεζική εταιρεία Hebei Jianxin Flying Car Technology Company.

Πηγή: skai.gr

