Διακοπή κυκλοφορίας σε δρόμους της Αθήνας μετά από βλάβη σε αγωγούς της ΕΥΔΑΠ

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους στο κέντρο της Αθήνας, όπου είχε διακοπεί νωρίτερα λόγω βλάβης σε αγωγούς της ΕΥΔΑΠ.
Ειδικότερα η κυκλοφορία είχε διακοπεί στους εξής δρόμους:
-Στην οδό Λεωνιδίου από τη συμβολή της με την οδό Μυλλέρου
-Στην οδό Μαραθώνος από τη συμβολή της με την οδό Μεγ. Αλεξάνδρου
-Στην οδό Γερμανικού από τη συμβολή της με την οδό Μυλλέρου
Πηγή: skai.gr
