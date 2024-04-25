Διακοπή κυκλοφορίας σε δρόμους της Αθήνας μετά από βλάβη σε αγωγούς της ΕΥΔΑΠ

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους στο κέντρο της Αθήνας, όπου είχε διακοπεί νωρίτερα λόγω βλάβης σε αγωγούς της ΕΥΔΑΠ.

Ειδικότερα η κυκλοφορία είχε διακοπεί στους εξής δρόμους:

-Στην οδό Λεωνιδίου από τη συμβολή της με την οδό Μυλλέρου

-Στην οδό Μαραθώνος από τη συμβολή της με την οδό Μεγ. Αλεξάνδρου

-Στην οδό Γερμανικού από τη συμβολή της με την οδό Μυλλέρου

Πηγή: skai.gr

