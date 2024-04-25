Christy Turlington: Αψηφά την ηλικία της και ποζάρει τόπλες στα 55 της

Ήταν ένα από τα πρώτα supermodels στον κόσμο της μόδας. Η Christy Turlington αποδεικνύει ότι η ηλικία δεν έχει καμία σημασία και διατηρεί επάξια την ιδιότητα του μοντέλου όλα αυτά τα χρόνια, καθώς ποζάρει για το τελευταίο τεύχος του «Harper's Bazaar».

Η 55χρονη ποζάρει τόπλες και δείχνει, πραγματικά, εντυπωσιακή. Στη συνέντευξή της η Christy μίλησε για τη δουλειά της ως μοντέλο, ενώ αναφέρθηκε στο πώς ένιωθε ο γιος της εξαιτίας των γυμνών εικόνων της την περίοδο που μεσουρανούσε στις πασαρέλες.

Αν και η Christy Turlington διατηρεί τη δουλειά της ως μοντέλο, είναι, επίσης, αφοσιωμένη στον ρόλο της στο «Every Mother Counts», μιας οργάνωσης που δουλεύει σκληρά για τη βελτίωση της πρόσβασης στη μητρική φροντίδα στη Γουατεμάλα, την Αϊτή, το Μπαγκλαντές, την Τανζανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Συζητώντας για το πώς έχει εξελιχθεί το μόντελινγκ όλα αυτά τα χρόνια, η ίδια ανέφερε: «Αισθάνομαι τυχερή που είχα και έχω την επιλογή να είμαι μοντέλο. Εξακολουθώ να βιοπορίζομαι από το συγκεκριμένο επάγγελμα».

Περιέγραψε λεπτομερώς τις διαφορές και τις αντιθέσεις που υπάρχουν στις επιδείξεις για κολοσσούς της μόδας, όπως η Chanel, ο Versace και ο Valentino - κατά τη διάρκεια της ακμής της με τις Naomi Campbell και Claudia Schiffer.

«Τα σόου ήταν πάντα λίγο χαοτικά. Νομίζω ότι εμείς, ως μοντέλα, θα κρατήσουμε λίγη από αυτή την ενέργεια και την ένταση, αλλά δεν είναι μια εύκολη κατάσταση».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Christy αποκάλυψε ότι μια γυμνή φωτογραφία που τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια της ακμής της κυκλοφόρησε μεταξύ των συμμαθητών του 18χρονου γιου της στο λύκειο, όταν παρακολούθησε έναν από τους αγώνες μπάσκετ του.

Το μόνο που ήθελε να κάνει ήταν να εξαφανιστεί, παραδέχτηκε, όταν έμαθε ότι κάποιοι συμμαθητές του γιου της τον είχαν εκφοβίσει. «Μου έκανε εντύπωση που δεν είχε συμβεί νωρίτερα. Αλλά την ίδια στιγμή, έλεγα: ‘’Αυτό είναι τόσο αγενές!’’».

Η Christy Turlington είναι παντρεμένη με τον ηθοποιό και σκηνοθέτη, Ed Burns, από το 2003, και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά: τη Grace, 20 ετών, και τον Finn, 18 ετών.

