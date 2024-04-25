Άνοιξε, το απόγευμα της Πέμπτης, η πλατφόρμα υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων, οι οποίες πέρυσι ξεπέρασαν τα 9 εκατομμύρια.

Οι μεγάλες αλλαγές είναι στην ουσία δύο σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ Χρυσόστομο Τσούφη. Η πρώτη αφορά περίπου 1 εκατομμύριο μισθωτούς και συνταξιούχους, οι οποίοι δεν έχουν άλλα εισοδήματα εκτός από τους μισθούς και τις συντάξεις τους αντίστοιχα.

Όπως και πέρυσι, και εφόσον δεν υπάρχει κάποια αλλαγή στην οικογενειακή τους κατάσταση, οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι θα δουν τη φορολογική τους δήλωση προσυμπληρωμένη. Η μεγάλη αλλαγή βρίσκεται στο ότι ακόμη κι αν δεν πατήσουν είτε από αμέλεια είτε από «βαρεμάρα» το κουμπί της αποστολής, - αφού ελέγξουν ότι όλα τα στοιχεία είναι σωστά - τη φορολογική τους δήλωση θα τη στείλει αυτόματα η ΑΑΔΕ την τελευταία ημέρα της προθεσμίας.

Η δεύτερη μεγάλη αλλαγή απορρέει από τη μεταβολή του τρόπου φορολόγησης για περίπου 735.000 ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους. Γι' αυτούς από φέτος ισχύει ο τεκμαρτός τρόπος φορολόγησης και το εισόδημα τους κατ' ελάχιστο ορίζεται στις 11.630€ - όσο δηλαδή η αμοιβή κάποιου που παίρνει τον κατώτατο μισθό – και μπορεί να φτάσει έως τις 50.000€ με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.

Οι φορολογικές δηλώσεις τους, το λεγόμενο Ε3, θα είναι για πρώτη φορά και αυτές προσυμπληρωμένες με το τεκμαρτό εισόδημα, το οποίο φυσικά και μπορούν να αμφισβητήσουν και να ζητήσουν να ελεγχθούν.

Στο Ε3 προστίθενται νέοι κωδικοί που αφορούν:

Τα έτη λειτουργίας της επιχείρησης

Το συνολικό ετήσιο κόστος μισθοδοσίας (εφόσον υπάρχει προσωπικό)

Τον συνολικό ετήσιο τζίρο του 2023

Τυχόν απαλλαγή από το νέο σύστημα φορολόγησης ( αφορά πολύτεκνους ή άτομα με αναπηρία άνω του 80%)

Τυχόν απαλλαγή από το νέο σύστημα φορολόγησης επειδή ανήκει σε κάποια από τις κατηγορίες των στρατευμένων, νοσηλευόμενων, ασθενών ή φυλακισμένων

Τυχόν μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος ( έδρα σε μικρό χωριό ή μικρό νησί , αναπηρία 67% έως 79%)

Την αμφισβήτηση του βεβαιωμένου φόρου και την αποδοχή ελέγχου από την ΑΑΔΕ

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους το τέλος επιτηδεύματος θα είναι μειωμένο φέτος κατά 50% και του χρόνου μηδενικό όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης.

Για τα «μπλοκάκια» παραμένει στα 400€-500€ όπως και για τα νομικά πρόσωπα (ΙΚΕ, Α.Ε., Ο.Ε., ΕΠΕ, Ε.Ε) στα 800€-1000€

Πλήρη απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος θα έχουν από φέτος:

Επαγγελματίες και επιχειρήσεις με τζίρο έως 2εκατ€ που αύξησαν το προσωπικό τους κατά τουλάχιστον 25% σε σχέση με πέρυσι

Εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά κάτω από 100 κατοίκους, εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους

Ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που βρίσκονται στην πρώτη 5ετία λειτουργίας τους

Επαγγελματίες με αναπηρία τουλάχιστον 80%

Αγρότες και Αλιείς

Όσοι απέχουν 3 έτη από την ηλικία συνταξιοδότησης η οποία λογίζεται στα 65 έτη

Αντίθετα, δεν υπάρχει καμιά αλλαγή στην προκαταβολή φόρου:

55% για ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις

80% για τις επιχειρήσεις

100% για τις τράπεζες

Για τις δαπάνες με ηλεκτρονικό τρόπο ισχύει ότι πρέπει καλύπτουν το 30% του εισοδήματος του φορολογουμένου με μέγιστο όριο τις 20.000€

Οι δαπάνες από ιατρικά επαγγέλματα μετρούν για το διπλάσιο της αξίας τους.

Αποτυχία συλλογής του ορίου ηλεκτρονικών δαπανών επιφέρει πέναλτι στην φορολόγηση της τάξης του 22% επί της διαφοράς των όσον αποδείξεων έπρεπε να συλλεγούν και αυτών που τελικά συγκεντρώθηκαν.

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση συλλογής ηλεκτρονικών αποδείξεων:

Όσοι έχουν συμπληρώσει το 70ό έτος της ηλικίας τους

Οι μόνιμοι κάτοικοι σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και νησιά με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους

Ειδικά οι δαπάνες ανακαίνισης ή επισκευής κατοικίας που έγιναν με ηλεκτρονικά μέσα φέρνουν έκπτωση φόρου έως 1600€

Από το φορολογητέο εισόδημα εκπίπτουν οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβλήθηκαν για την εξαγορά πλασματικού χρόνου ασφάλισης

Ο τεκμαρτός τρόπος φορολόγησης ενεργοποιείται και για κάθε εργαζόμενο ο οποίος θα βρεθεί να μην μπορεί να καλύψει με τα δηλωθέντα εισοδήματα του τα τεκμήρια διαβίωσης.

Ο φόρος που θα προκύψει θα πρέπει να εξοφληθεί σε 8 μηνιαίες δόσεις από τον Ιούλιο έως τον Φεβρουάριο του 2025. Η εφάπαξ εξόφληση του φόρου φέρνει έκπτωση 3% η οποία έκπτωση ισχύει και στην περίπτωση που δοθεί παράταση στην έναρξη αποπληρωμής του φόρου, κάτι που δεν ίσχυε πέρυσι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.