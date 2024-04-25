Λογαριασμός
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στον Άγιο Στέφανο Μονεμβασιάς

Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες προκειμένου να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο την πυρκαγιά και να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν αναζωπυρώσεις

Πυροσβεστική

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε τις μεσημβρινές ώρες σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή, 'Αγιος Στέφανος, του Δήμου Μονεμβασιάς, στην Λακωνία.

Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 11 οχήματα, προκειμένου να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο την πυρκαγιά και να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν αναζωπυρώσεις.

