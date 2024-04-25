Ο καύσωνας συνεχίζεται στην Ταϊλάνδη, όπου η θερμοκρασία αναμένεται να φτάνει σήμερα γύρω στους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ τριάντα άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη χώρα από την αρχή της χρονιάς λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.

«Η ζέστη προκαλεί αφυδάτωση στον οργανισμό του ανθρώπου, πράγμα πολύ επικίνδυνο, ειδικά για τις ευάλωτες ομάδες», δήλωσε ο Ντίρεκ Χαμπαΐν, αναπληρωτής διευθυντής της εθνικής υπηρεσίας ελέγχου ασθενειών.

Οι αρχές της Μπανγκόκ συνέστησαν εκ νέου σήμερα στους εκατομμύρια κατοίκους της πρωτεύουσας να μείνουν στα σπίτια τους λόγω των σημαντικών κινδύνων για την υγεία από την ακραία ζέστη.

Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, η αισθητή θερμοκρασία, η οποία υπολογίζεται βάσει δείκτη στον οποίο λαμβάνεται υπόψη ο αέρας ή η υγρασία πέραν της θερμοκρασίας, ξεπερνά τους 52 βαθμούς Κελσίου στην Μπανγκόκ, σύμφωνα με τις αρχές της.

Ο υδράργυρος έφτασε χθες, Τετάρτη, τους 43,0 βαθμούς Κελσίου στην Λαμπάνγκ, στη βόρεια Ταϊλάνδη, σύμφωνα με το εθνικό μετεωρολογικό ινστιτούτο, το οποίο προβλέπει για σήμερα παρόμοια επίπεδα θερμοκρασίας, τα οποία βρίσκονται κοντά στο ρεκόρ που καταγράφηκε πέρυσι, όταν το θερμόμετρο έδειξε 44,6 βαθμούς Κελσίου.

Οι αρχές της επαρχίας Ούντον Θάνι, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, εξέδωσαν επίσης προειδοποίηση για τον κίνδυνο που εγκυμονούν οι υψηλές θερμοκρασίες.

Ο Απρίλιος θεωρείται ο πιο ζεστός και ξηρός μήνας στην Ταϊλάνδη, αλλά φέτος ο καύσωνας επιδεινώθηκε από το καιρικό φαινόμενο Ελ Νίνιο.

Κι άλλες χώρες στην νοτιοανατολική Ασία αντιμετωπίζουν αυτήν την εβδομάδα κύμα ακραίας ζέστης, όπως το Μπανγκλαντές, η Μιανμάρ και οι Φιλιππίνες, όπου χιλιάδες σχολεία ανέστειλαν τα μαθήματα δια ζώσης.

Στη Μιανμάρ, η θερμοκρασία έφτασε χθες στα ύψη, με το θερμόμετρο να δείχνει 45,9 βαθμούς Κελσίου, και η χώρα ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει παρόμοιες θερμοκρασίες σήμερ

Το 2023 ήταν η πιο ζεστή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ στον κόσμο. Στην Ασία, ο αντίκτυπος των κυμάτων ακραίας ζέστης είναι ολοένα και πιο μεγάλος, υπογράμμισε την Τρίτη ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

