Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν αύριο, Παρασκευή (26/4) στο πλαίσιο διεξαγωγής Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας σε περιοχές των Δήμων Μεγαρέων, Μαραθώνος, Λαυρεωτικής, Παλαιού Φαλήρου, Καλλιθέας και Αθηναίων.

Ειδικότερα, λόγω των εκδηλώσεων κατά την παράδοση – παραλαβή της Ολυμπιακής Φλόγας στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων «ΠΑΡΙΣΙ 2024», την Παρασκευή, πρωινές και απογευματινές ώρες, θα πραγματοποιηθεί σταδιακή και προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας κατά μήκος των κατωτέρω οδικών τμημάτων, ως εξής:

Δήμος Μεγαρέων (ώρες 08:00΄- 09:00΄):

Μίνωος – πέριξ Κεντρικής Πλατείας Μεγάρων (Τελετή) – 28ης Οκτωβρίου – Βυζαντίου.

Δήμος Μαραθώνος (ώρες 09:45΄-11:45΄):

Λίμνη Μαραθώνα – πέριξ Πλατείας Δημ. Παπαστάμου – πέριξ Πλατείας Ηρώων – Λ. Μαραθώνος – Δημοκρατίας – Αφετηρία Μαραθωνίου Δρόμου (Τελετή) – Λ. Μαραθώνος (Νέα Μάκρη).

Δήμος Λαυρεωτικής (ώρες 12:10΄-13:30΄):

Ε.Ο. Ραφήνας-Λαυρίου (πάρκο) – Κόκορη Παναγιώτη – Πολιτιστικό Κέντρο Λαυρίου – Αγίας Παρασκευής – Κουντουριώτη – Λ. Σουνίου – Αρχαιολογικός Χώρος Σουνίου (Τελετή).

Δήμος Παλαιού Φαλήρου (ώρες 14:15΄-14:40΄):

Λ. Ποσειδώνος – πέριξ ΕΥΓΕΝΙΔΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ – Ιάσωνος – Λ. Αμφιθέας.

Δήμος Καλλιθέας (ώρες 14:40΄-15:50΄):

Λ. Κατσώνη – Δοϊράνης – Ευρυπίδου – ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ (Τελετή) – Λ. Συγγρού.

Δήμος Αθηναίων (ώρες 15:50΄- 18:30΄):

Λ. Συγγρού – Λ. Αμαλίας – πέριξ Πλατείας Συντάγματος – Μητροπόλεως – Ερμού – Αθηνάς – πέριξ Πλατείας Ομονοίας – Σταδίου – Αμερικής – Πανεπιστημίου – Πατησίων (28ης Οκτωβρίου) – Λ. Αλεξάνδρας – Ιπποκράτους – Ακαδημίας – Λ.Βασ. Σοφίας – Ηρώδου Αττικού – Καλλιμάρμαρο (Τελετή παράδοσης).

Η αστυνομία κάνει έκκληση οι οδηγοί των οχημάτων να αποφύγουν την κίνησή τους και τη στάση και στάθμευση των οχημάτων τους κατά μήκος των αναφερόμενων διαδρομών της Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας και να ακολουθούν τα σήματα των ρυθμιστών τροχονόμων.

