ΗΠΑ: Μέσα στις επόμενες ημέρες μέρος της βοήθειας στην Ουκρανία

Ένα μέρος της στρατιωτικής βοήθειας για την Ουκρανία θα φθάσει σε λίγες ημέρες, δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι.

Πρόσθεσε ότι η αντιαεροπορική άμυνα παραμένει μια υψηλή προτεραιότητα.

Το αμερικανικό Κογκρέσο ενέκρινε οριστικά προχθές, Τρίτη ένα γιγαντιαίο πακέτο περαιτέρω στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας στην Ουκρανία, μετά από πολύμηνες και εξαιρετικά τεταμένες συζητήσεις.

Το πακέτο χρηματοδοτήσεων, που συμπεριλαμβάνει επίσης κεφάλαια για το Ισραήλ, για την Ταϊβάν, καθώς και τελεσίγραφο για την πλατφόρμα TikTok, εγκρίθηκε με εξαιρετικά ευρεία πλειοψηφία από τη Γερουσία.

Είχε εγκριθεί ήδη το περασμένο Σάββατο από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

