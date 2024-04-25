Αξιωματούχοι της παλαιστινιακής υπηρεσίας πολιτικής άμυνας ζήτησαν σήμερα από τα Ηνωμένα Έθνη να ερευνήσουν πιθανό εγκλήματα πολέμου στο νοσοκομείο Νάσερ, στο κέντρο της Λωρίδας Γάζα, όπου σχεδόν 400 πτώματα ανασύρθηκαν από ομαδικούς τάφους μετά την αποχώρηση Ισραηλινών στρατιωτών από την πόλη Χαν Γιούνις και το νοσοκομειακό συγκρότημα .

«Υπάρχουν περιπτώσεις επιτόπου εκτελέσεων κάποιων ασθενών ενώ υποβάλλονταν σε εγχειρήσεις και φορούσαν χειρουργικές ρόμπες στο Ιατρικό Συγκρότημα Νάσερ», δήλωσαν αξιωματούχοι της υπηρεσίας πολιτικής άμυνας σε συνέντευξη Τύπου, χωρίς να παρουσιάζουν αποδείξεις.

Οι παλαιστινιακές αρχές ανέφεραν επίσης ότι εντοπίστηκαν πτώματα στο νοσοκομείο Αλ Σίφα στη βόρεια Γάζα, που έχει αποτελέσει στόχο σε επιχείρηση των ισραηλινών ειδικών δυνάμεων.

Ο ύπατος αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ δήλωσε προχθές «σοκαρισμένος» από την καταστροφή των ιατρικών εγκαταστάσεων στο Νάσερ και το Αλ Σίφα και τις αναφορές για την ύπαρξη μαζικών τάφων, σύμφωνα με εκπρόσωπο.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι οι ισχυρισμοί των παλαιστινιακών αρχών ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) έθαψαν τα πτώματα είναι «αβάσιμοι και αστήρικτοι». Δήλωσε ότι οι δυνάμεις που αναζητούσαν τους Ισραηλινούς ομήρους είχαν εξετάσει πτώματα που είχαν ταφεί προηγουμένως από τους Παλαιστίνιους κοντά στο νοσοκομείο Νάσερ και τα επέστρεψαν αφού τα είχαν εξετάσει.

«Η εξέταση διενεργήθηκε με προσεκτικό τρόπο και αποκλειστικά σε σημεία όπου οι υπηρεσίες πληροφοριών είχαν αναφέρει την πιθανή παρουσία ομήρων. Η εξέταση πραγματοποιήθηκε προσεκτικά με σεβασμό και με τη διαφύλαξη της αξιοπρέπειας του νεκρού», δήλωσε ο στρατός.

Το Ισραήλ έχει αρνηθεί ότι σκότωσε αυτούς που βρέθηκαν στους τάφους και δημοσιοποίησε βίντεο που, σύμφωνα με την ισραηλινή πλευρά, δείχνει Παλαιστινίους να σκάβουν τους τάφους αυτούς πριν από την επιχείρηση των IDF.

Η παλαιστινιακή υπηρεσία πολιτικής άμυνας κατηγόρησε το Ισραήλ ότι έθαψε έναν αριθμό πτωμάτων στο συγκρότημα Νάσερ σε πλαστικούς σάκους σε βάθος τριών μέτρων όπου αποσυντέθηκαν γρήγορα, αποκρύπτοντας τα αποδεικτικά στοιχεία των «εγκλημάτων» του, συμπεριλαμβανομένων των βασανισμών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.