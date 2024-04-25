Aνακοινώθηκαν οι 33 υποψήφιοι ευρωβουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας

Τους υποψηφίους που απαρτίζουν το ευρωψηφοδέλτιο του κόμματος ανακοίνωσε η Πλεύση Ελευθερίας με κεντρικό σύνθημα: «ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΑΜΕ ΚΑΙ ΔΩΣΑΜΕ ΖΩΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ, ΔΙΝΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΖΩΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ!».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του κόμματος, «με 33 υποψηφίους-ες στο Ευρωψηφοδέλτιό της, η Πλεύση Ελευθερίας ξεκινάει έναν νέο αγώνα ενίσχυσης του κινήματος της Πλεύσης Ελευθερίας, με ξεχωριστές προσωπικότητες, αυτοδημιούργητους κι αυτόφωτους ανθρώπους από όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ελλάδας και από την Διασπορά. 'Ανθρωποι διαφορετικοί, από τους χώρους των Τεχνών, του πολιτισμού, των γραμμάτων, της εργασίας, των κινημάτων, του αθλητισμού, των επιστημών, άνθρωποι δημιουργικοί, με αγάπη την Ελευθερία, τη Δικαιοσύνη, την Αλήθεια, με κίνητρο την προσφορά και τη συμμετοχή, άνθρωποι με κοινωνική δράση που έχουν διακριθεί στα πεδία τους. 'Ανθρωποι μέσα από την κοινωνία, αληθινοί, μαχητικοί, προσκαλούν καθένα και καθεμιά να εμπιστευθούν την Πλεύση Ελευθερίας και να της δώσουν Ισχυρή Εντολή, να δώσει Ζωή και στην Ευρωβουλή!».

Οι 33 Υποψήφιοι- Ευρωβουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας:

ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ - Αγρότης, Εκπρόσωπος Τύπου Αγροτών

Γεννήθηκε και ζει στα Φάρσαλα, με καταγωγή και από τον Γαλατά Χανίων. Απόφοιτος του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μέλος του Δ.Σ. και Εκπρόσωπος Τύπου της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας. Μέλος της Γραμματείας της Πανελλήνιας Επιτροπής των Μπλόκων.

Συμμετέχει σε όλες τις δράσεις του Αγροτικού Κινήματος και σε πανελλαδικό επίπεδο μέσω της συμμετοχής του στην Γραμματεία της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων και αγωνίζεται για ένα καλύτερο μέλλον στον πολύπαθο πρωτογενή τομέα, με έντονη δημόσια δραστηριοποίησης και παρέμβαση.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ - Ηθοποιός, Πρώην Καλλιτεχνική Διευθύντρια ΔΗΠΕΘΕ Σερρών

Γεννήθηκε στην Αθήνα, από γονείς ηθοποιούς, τον Γιάννη Ευαγγελίδη και Βίλμα Τσακίρη και μεγάλωσε μέσα στο θέατρο, ανάμεσα στον Βύρωνα και τις Σέρρες. Σπούδασε Φιλολογία στην Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ, Θέατρο στην Ανώτερη σχολή Δραματικής Τέχνης του Ωδείου Αθηνών, όπου φοίτησε όλα τα έτη με υποτροφία. Το 2013 πέρασε με κατατακτήριες εξετάσεις στην Σχολή Καλών Τεχνών στο τμήμα Θεάτρου του Α.Π.Θ. Έκανε μαθήματα χορού στην Κρατική Σχολή Ορχηστρικής Τέχνης και στην Σχολή Χορού Σάσας Ντάριο- Κικής Μανιάτη και φωνητική με την Ηρώ Πάλλη στο Ωδείο Αθηνών. Μιλάει αγγλικά και γαλλικά. Είναι επαγγελματίας ηθοποιός από το 1992 με αδιάλειπτη παρουσία στο θέατρο και δεκάδες συνεργασίες στο ελεύθερο θέατρο, τις κρατικές σκηνές και την τηλεόραση.

Από το 2002 ζει μόνιμα στις Σέρρες με την οικογένειά της. Έχει διατελέσει Δημοτική Σύμβουλος Σερρών, Πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Σερρών, Πρόεδρος του Ν.Π.Ι.Δ Δ.Ε.Π.Κ.Α Σερρών, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ Κρατικοί Παιδικοί Σταθμοί Δ. Σερρών, Πρόεδρος του Ν.Π.Ι.Δ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δ. Σερρών, με πολύπλευρο έργο, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δ. Σερρών, Καλλιτεχνική Διευθύντρια του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Σερρών.

Το 2023 συμμετείχε για πρώτη φορά στις Εθνικές Εκλογές ως υποψήφια Βουλευτής Σερρών με την Πλεύση Ελευθερίας και την Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Είναι παντρεμένη με τον Φώτη Θεοδωρίδη, που είναι αγρότης - κτηνοτρόφος και μητέρα τριών παιδιών, της Θωμαΐδας 21 ετών, του Ευγένιου 17 ετών και της Βίλμας 13 ετών.

ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ - Γενικός Γραμματέας «ΗΠΑΡχω»

Γεννήθηκε το 1972. Απέκτησε πτυχίο στον Προγραμματισμό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών από τη Σχολή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής "CONTROL DATA INC". Μετά τις σπουδές του εργάστηκε στο Μηχανογραφικό Κέντρο του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) για 16 χρόνια μέχρις ότου συνταξιοδοτηθεί λόγω υψηλού ποσοστού αναπηρίας.

Τομή στην πορεία της ζωής του είναι το σοβαρό ιατρικό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε στα μαθητικά του χρόνια με συνέπεια, να υποβληθεί σε μεταμόσχευση ήπατος το 1990. Βιώνοντας τις δυσκολίες τόσο σε ιατρικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο διαπίστωσε την έλλειψη υποστήριξης και εκπροσώπησης των μεταμοσχευμένων ήπατος στην Ελλάδα. Κινητοποιημένος από αυτή την ανάγκη συμμετέχει το 2004, στην ίδρυση του πρώτου Πανελλήνιου Συλλόγου Μεταμοσχευμένων από ήπαρ, του Σωματείου Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος «ΗΠΑΡxω». Μια ακόμη μεταμόσχευση το 2008, αυτή τη φορά νεφρού με δότη τη μητέρα του, δε στάθηκε εμπόδιο στην εικοσαετή αυτή πορεία υπεράσπισης των δικαιωμάτων των συνασθενών. Σήμερα, ως Γενικός Γραμματέας και ιδρυτικό μέλος του «ΗΠΑΡxω» συνεχίζει μαζί με τους συναδέλφους του στο Διοικητικό Συμβούλιο την προσπάθεια με βασικό στόχο, την ανάπτυξη των μεταμοσχεύσεων στη χώρα μας και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τη δωρεά οργάνων και ιστών.

ΖΑΧΑΡΙΑ ΜΑΡΙΑ - Γενική Γραμματέας Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πειραιά (Ε.Κ.Π.) και του Πανελληνίου Συνδέσμου Εργαζομένων Ναυτιλίας και Τουρισμού

Υπεύθυνη του Τομέα Εργατικών της Πλεύσης Ελευθερίας και υποψήφια του ψηφοδελτίου Επικρατείας, εκλεγμένο μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΓΣΕΕ, Γενική Γραμματέας Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πειραιά (Ε.Κ.Π.), Γενική Γραμματέας ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ. (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εργαζομένων Ναυτιλίας και Τουρισμού), ιδρυτικό μέλος της Κοινοτικής Παράταξης "Ενεργοί Πολίτες Α' Κοινότητας- ΟΧΙ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΗΝ ΠΕΙΡΑΪΚΗ" και μέλος της κίνησης πολιτών Πειραιά "ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΪΚΗΣ".

Είναι 47 ετών. Ζει στη Κερατέα τα τελευταία 2 χρόνια, όμως μεγάλωσε και έζησε όλα τα υπόλοιπα χρόνια στον Πειραιά όπου συνεχίζει να εργάζεται ως ιδιωτική υπάλληλος ναυτιλιακής εταιρείας. Στην πόλη της δραστηριοποιήθηκε ως Ενεργή Πολίτης της Πειραϊκής και ανέπτυξε δράση στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης του Δήμου. Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τα προβλήματα από το λιμάνι που έπλητταν όλους τους παραλιμένιους δήμους της ευρύτερης Περιφέρειας του Πειραιά, με την περιβαλλοντική μόλυνση και την διεκδίκηση ελεύθερων χώρων αναψυχής για τους πολίτες. Τα τελευταία 20 χρόνια δραστηριοποιείται και εκλέγεται ως συνδικαλίστρια, συμμετέχοντας ενεργά στο εργατικό κίνημα, στις διεκδικήσεις των εργατικών-κοινωνικοπολιτικών ζητημάτων των εργαζομένων και των οικογενειών τους. Είναι εκλεγμένη Γενική Γραμματέας του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πειραιά από το 2019 και Γενική Γραμματέας του ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ. (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εργαζομένων Ναυτιλίας και Τουρισμού). Είναι επίσης, εκλεγμένο μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΓΣΕΕ. Στις Εθνικές εκλογές ήταν υποψήφια του ψηφοδελτίου Επικρατείας της Πλεύσης Ελευθερίας και είναι υπεύθυνη του Τομέα Εργατικών ζητημάτων της Πλεύσης Ελευθερίας.

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ - Πρωταθλητής Ευρώπης, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

Πρωταθλητής στίβου σε Πανελλήνιο, Διαβαλκανικό και Πανευρωπαϊκό επίπεδο, έχει διατελέσει προπονητής του Παναθηναϊκου Αθλητικού Ομίλου και Εθνικών Ομάδων Στίβου.

Έχει εκπροσωπήσει επανειλημμένα ως Εθνικό Αθλητικό Στέλεχος την χώρα μας σε Ευρωπαϊκά FORΑ και συνδιασκέψεις .

Αθλητική Πορεία:

- Αργυρός Πρωταθλητής Ευρώπης στα 1.500 μ. (1972, Γκρενόμπλ, Γαλλία)

- Χρυσός Πρωταθλητής στα 1.500 μ. στο Ευρωπαικό Φοιτητικό Πρωτάθλημα FISU (Βουλγαρία)

- Βαλκανικές επιδόσεις στα 1.500 μ. και 3.000 μ.

- Κατάκτηση 14 φορές του Πρωταθλήματος Ελλάδος στους δρόμους ημιαντοχής (1969-1979)

- Κατάρριψη Πανελλήνιων επιδόσεων σε διάφορες κατηγορίες αγώνων

Προπονητής:

- Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος

- Εθνικές Ομάδες Στίβου

Αθλητικό Στέλεχος:

- Διευθυντής Αγωνιστικού Αθλητισμού (Υφ. Πολιτισμού)

- Πρόεδρος Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής "Αθλητισμός για Όλους"

- Πρόεδρος "Συλλόγου Ελλήνων Βετεράνων Αθλητών Στίβου" (Σ.Ε.Β.Α.Σ)

- Κοσμήτορας Ένωσης Διεθνών Ελλήνων Αθλητών Στίβου

- Μέλος Δ.Σ της UNICEF Ελλάδος

Ευρωπαϊκές Δραστηριότητες:

- Εκπροσώπηση στο Ευρωκοινοβούλιο και Ευρωπαϊκά FORUM Αθλητισμού

- Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκές Συνόδους ως επικεφαλής Εθνικής αντιπροσωπείας

- 3 ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΔΟΙ: Φιλανδία, Γερμανία, Πορτογαλία (1999-2000)

- 2 Ευρωπαϊκά FORUM: Λουξεμβούργο, Αυστρία (1997-1998)

- 2 Συνδιασκέψεις Ευρωπαίων Διευθυντών Αθλητισμού: Αμστερνταμ, Λουξεμβούργο (1997)

ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, Ενεργό στέλεχος Κινημάτων για το Περιβάλλον με πλούσια ακτιβιστική δράση

Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός του Ε.Μ.Π. και πατέρας δυο παιδιών (2022, 2023). Εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας έχοντας συμμετάσχει στην μελέτη εκατοντάδων τεχνικών έργων ιδιωτικού και δημοσίου συμφέροντος στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Από το 1992 είναι μέλος του ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ (ΣΕΠ) και άσκησε διοικητικά καθήκοντα σε θέσεις ευθύνης στο ΣΕΠ, υπεύθυνος τόσο για ανήλικα όσο και για ενήλικα μέλη. Συμμετείχε ενεργά ως Πρόσκοπος, ως οργανωτής, ως συνδιοργανωτής ή απλός συμμετέχων στο επιτελείο σε εκατοντάδες εκδρομές, δεκάδες κατασκηνώσεις, πανελλήνιες δράσεις, εκπαιδεύσεις αλλά και σε σημαντικές στιγμές μεγάλης ανάγκης της Ελληνικής Κοινωνίας (σεισμός Αθήνας 1999, φωτιές Πελοποννήσου 2007, φωτιές Βαρυμπόμπης και Εύβοιας 2021).

Το 2006 ήταν συνιδρυτής της ομάδας έρευνας, μελέτης και εξερεύνησης ΓΕΩΜΥΘΙΚΗ και σήμερα επί κεφαλής της. Ως μέλος της Γεωμυθικής συμμετέχει, οργανώνει και συνδιοργανώνει πολλαπλές διεπιστημονικές έρευνες που αφορούν τον αστικό χώρο, ιστορικές έρευνες, τοπογραφικές τεκμηριώσεις, εξερευνήσεις πεδίου, κυρίως υπόγειες και σε αστικό περιβάλλον.

Διατελεί, επίσης, ιδρυτικό μέλος (2004) και αντιπρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου ΕΥ ΠΡΑΤΤΕΙΝ, ενός συλλόγου με έδρα την Ακαδημία Πλάτωνος, που σκοπό έχει την προστασία και ανάδειξη ιστορικών, αρχαιολογικών και πολιτιστικού ενδιαφέροντος χώρων.

Το 2010 ήταν συνιδρυτής της εθελοντικής ομάδας ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ (ΕτΑ) η οποία πραγματοποιούσε δωρεάν βιωματικές εκδρομές παιδιών με κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα. Για τέσσερα χρόνια διετέλεσε υπεύθυνος προγραμμάτων και εθελοντών της ΕτΑ και για δυο συντονιστής της.

Το 2016 ήταν ιδρυτικό μέλος και σήμερα μέλος του Δ.Σ. του Πανελλήνιου Συλλόγου "Ροή - Πολίτες Υπέρ των Ρεμάτων". Έχει μελετήσει διεξοδικά το ιστορικό δίκτυο των ρεμάτων, ειδικά της Αττικής και δραστηριοποιείται ακτιβιστικά για την διάσωση των αστικών ρεμάτων και την ενημέρωση του κόσμου σχετικά με τα ρέματα και την ορθή διαχείριση του δημόσιου αστικού χώρου.

Μέλος της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας από το 2016 έχει συμμετάσχει σε δεκάδες σπηλαιολογικές εξερευνητικές αποστολές σε όλη την Ελλάδα και σε διεθνείς αποστολές. Από το 2022 είναι πλέον και μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας.

Μέλος της Περιπατητικής Ομάδας Υμηττού από το 2017, έχει συμμετάσχει σε δεκάδες ορεινές πεζοπορίες και οργανώνει ειδικές περιπατητικές ιστορικές ξεναγήσεις βουνού.

ΙΩΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - Ηθοποιός, Σκηνοθέτης

Ο Μανώλης Ιωνάς είναι 30 χρόνια ηθοποιός, σκηνοθέτης και συνλειτουργός του Θεάτρου Αλκμήνη, ενός χώρου πλουραλισμού.

Ενεργός Έλληνας και Ευρωπαίος πολίτης.

ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΕΥΘΥΜΙΑ - Σχεδιάστρια Κοσμημάτων, Ελεύθερη Επαγγελματίας

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λάρισα. Σπούδασε σχέδιο και κατασκευή κοσμημάτων στην Αθήνα και ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο London Guildhall University (μετονομάστηκε σε London Metropolitan University) και στο University of the West of England (UWE Bristol) Μιλάει αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά. Τα τελευταία χρόνια διατηρεί τη δική της αίθουσα τέχνης στο κέντρο της Αθήνας όπου εκθέτει και διαθέτει τα έργα της.

Με οδηγό της την ενσυναίσθηση και καταγόμενη από αγροτική περιοχή, ονειρεύεται να αγωνιστεί στο πλευρό των αγροτών που μάχονται ενάντια σε πάμπολλα πρακτικά και φυσικά εμπόδια.

ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, δημοσιογράφος, εκπαιδευτής scuba-diving με έντονη περιβαλλοντική δράση

Γεννήθηκε στην Αθηνά και ζει μόνιμα στο νησί της Σαντορίνης από το 2002 μέχρι σήμερα. Δραστηριοποιείται, από τη θέση του Διαχειριστή Περιβαλλοντικής Οργάνωσης, με την ιδιότητα του εκπαιδευτή κατάδυσης ανώτερου επιπέδου και πιστοποιήσεις στην Επιστημονική Κατάδυση και Ωκεανογραφία του ΕΚΠΑ, με το θαλάσσιο περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα, υλοποιώντας προγράμματα περιβαλλοντικής συντήρησης και βιωσιμότητας, τόσο στη Σαντορίνη όσο κι ευρύτερα στις Κυκλάδες.

Μεγάλωσε στο Περιστέρι Αττικής και μετά το Λύκειο, ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη Δημοσιογραφία, όπου εργάστηκε στον Τύπο και την Τηλεόραση.

'Αφησε την δημοσιογραφία για λόγους ευσυνειδησίας και συνέχισε ως ανεξάρτητος σχολιαστής και αρθρογράφος, πιστεύοντας ότι έτσι μπορεί ελεύθερα και απερίσπαστα να καταθέτει τις πολιτικές του θέσεις και να υπερασπίζεται τη δημοκρατική του άποψη. Επαγγελματικά στράφηκε στις τηλεοπτικές παραγωγές - διαφημίσεις και ντοκιμαντέρ - με τη δημιουργία εταιρείας παραγωγής και ειδίκευση στο ψηφιακό βίντεο, σύνθεση εικόνας και τρισδιάστατη απεικόνιση, τεχνολογίες αιχμής εκείνη την εποχή.

Όταν μετακόμισε μόνιμα στο νησί της Σαντορίνης, ξεκίνησε την εθελοντική του δράση εκφράζοντας τις ανησυχίες του, τόσο για τα σύγχρονα θαλάσσια περιβαλλοντικά ζητήματα, όσο τα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα της χώρας και του τόπου κατοικίας του, χρησιμοποιώντας και ενδυναμώνοντας την πρότερη εμπειρία και διαδρομή του.

ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Ο Ευθύμης Κοντογεώργος είναι διδάκτορας οικονομολόγος, κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. Έχει διδακτική και ερευνητική εμπειρία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο Πανεπιστήμιο Αττικής κ.α. Έχει εργαστεί σε ευρωπαϊκά προγράμματα και είναι εργαζόμενος που επιλέχθηκε μέσω ΑΣΕΠ στον ΟΤΕ το 2000 κι έχει εργαστεί στις οικονομικές υπηρεσίες, στην επικοινωνία, τον εσωτερικό έλεγχο κ.α. Έχει αναπτύξει έντονη συνδικαλιστική δράση ενάντια στις αποσχίσεις χιλιάδων εργαζομένων που διέπραξε και διαπράττει η Deutsche Telekom προς επισφαλείς θυγατρικές, με σκοπό τη διευκόλυνση των απολύσεων και τη μείωση των μισθών, αλλά και ενάντια στην κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων και στην υπογραφή ατομικών συμβάσεων εργασίας

ΡΕΖΑΝ (ΚΡΙΤΣΕΛΗ) ΑΝΝΑ - Ηθοποιός, Σκηνοθέτης

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα και προέρχεται από παλαιά δικαστική οικογένεια με ρίζες από την Σμύρνη, την Κρήτη, την Θεσσαλία και την Πελοπόννησο. Σπούδασε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο στο τμήμα «Μέσων και Πολιτισμού», και με υποτροφίες στο "Lee Strasberg", στο «NYFA» και ομιλεί τέσσερις γλώσσες. Από την παιδική της ηλικία ασχολήθηκε με την μουσική, το χορό και την ηθοποιία. Σε ηλικία 12 ετών ξεκίνησε την καριέρα της με την παράσταση «Στα Πάνθεα του Φεγγαριού» που αποτέλεσε κομμάτι δράσης για την διχοτόμηση της Κύπρου και χαρακτηρίστηκε παιδί θαύμα. Σήμερα έχει μια αξιοσημείωτη διεθνή καριέρα όπου μέτρα συνεργασίες με τον Μικη Θεοδωράκη, τον Julio Iglesias , τον Paul McCartney, τον Roberto Begnini κα. Το σκηνοθετικό της ντεμπούτο, για το οποίο τιμήθηκε από το Κογκρέσο στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ, είναι η ταινία «My People», το πολυβραβευμένο ιστορικό ντοκυμαντέρ, σε παραγωγή των βραβευμένων με Όσκαρ M.Block και K.Magnusson, που πραγματεύεται την Εθνική Αντίσταση και γενικότερα την Ελλάδα κατά την περίοδο του Β' Παγκόσμιου πολέμου. Γνωστή για την ευρεία ανθρωπιστική και φιλοζωική της δράση και την ενασχόλησή της με τις εναλλακτικές θεραπείες… είναι το νεότερο μέλος του συμβουλίου του οργανισμού MMA στην Νέα Υόρκη όπου προάγει την ψυχική υγεία.

ΚΥΡΙΔΟΥ ΑΝΝΕΤΑ - Χρυσή Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Κωπηλασίας

Γεννήθηκε στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Αφού αποφοίτησε από το 2ο Λύκειο Καλαμαριάς το 2016, συνέχισε τις σπουδές της στο Ohio State University των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου έλαβε πλήρη υποτροφία και σπουδάζει Επιστήμη της 'Ασκησης. Έχει αναδειχθεί για τις επιδόσεις της ως μαθήτρια-αθλήτρια, καθώς αναγνωρίστηκε τον Μάρτιο του 2022 για την εργασιακή της ηθική, τον χαρακτήρα της στην τάξη και τη συμμετοχή μου στην κοινότητα. Διακρίθηκε τα έτη 2022 και 2023 ως "Scholar Student-Athlete", καθώς επιτυγχάνει υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση παράλληλα με την συμμετοχή της σε αθλητικές δραστηριότητες. Από το 2011 και μέχρι σήμερα ασχολείται ενεργά με την κωπηλασία, επιτυγχάνοντας σημαντικές επιτυχίες σε διεθνές επίπεδο. Μεταξύ άλλων, έχει κατακτήσει την 10η θέση στην Ολυμπιάδα του 2021, καθώς και χάλκινο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 23 το 2017, χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα παράκτιας κωπηλασίας το 2017, χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 23 το 2019, χρυσό μετάλλιο στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα κάτω των 23 το 2019 και το 2020 και χάλκινο μετάλλιο στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα γυναικών το 2020 επίσης. Έχει πετύχει στα 25 της έτη 29 πανελλήνια πρωταθλήματα.

ΚΥΡΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠOΣ Δικηγόρος - Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής των Ελλήνων

Ο Χαράλαμπος Κύρκος είναι δικηγόρος, διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εργάζεται στο Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής των Ελλήνων και είναι προϊστάμενος του Τμήματος Κοινοβουλευτικής Ιστορίας της Επιστημονικής της Υπηρεσίας.

Έχει συγγράψει βιβλία, μελέτες και άρθρα σχετικά με την ελληνική κοινοβουλευτική και συνταγματική ιστορία και τους νεότερους και σύγχρονους πολιτικούς και συνταγματικούς θεσμούς, και έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε επιστημονικά συνέδρια και σε τηλεοπτικές εκπομπές σε πολλές από τις οποίες είχε και την επιστημονική επιμέλεια.

ΜΠΑΛΜΠΟΥΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - Δικηγόρος, Υπεύθυνος Κοινοβουλευτικού Έργου Πλεύσης Ελευθερίας

Εν ενεργεία Δικηγόρος Αθηνών. Υπεύθυνος Κοινοβουλευτικού έργου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Πλεύσης Ελευθερίας, μέλος της Εθνικής Επιτροπής των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, μέλος του Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής, εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας στη Διακομματική Επιτροπή.

Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης και αποφοίτησε το έτος 2000. Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές στο πανεπιστήμιο του Groningen της Ολλανδίας με εξειδίκευση στο Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο.

Γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1977. Μεγάλωσε στην πόλη της Λάρισας. Ως έφηβος διετέλεσε αθλητής της πυγμαχίας λαμβάνοντας διάκριση σε πανελλήνιο επίπεδο.

Είναι παντρεμένος με την χορογράφο Αγγελική Τρομπούκη και έχουν αποκτήσει ένα τέκνο.

ΜΠΑΝΤΟΥΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ - Πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων και Συνταξιούχων ΟΤΕ με παιδιά με αναπηρία

Γεννήθηκε στο Ανδρώνη Ν Ηλείας το 1971 και μεγάλωσε στο Σειρέ Καλαβρύτων. Καθ' όλη τη διάρκεια της ζωή της αγωνίστηκε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, σε εθνικό επίπεδο, είναι Πρόεδρος στον Πανελλήνιο Σύλλογο Εργαζομένων και Συνταξιούχων με Παιδιά με Αναπηρία - Ομίλου ΟΤΕ (ΠΑΣΕΣΠΑ -ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ) https://pasespa.gr που αποτελεί το πρωτοβάθμιο κοινωνικό-συνδικαλιστικό όργανο του αναπηρικού κινήματος στον ΟΜΙΛΟ ΟΤΕ ΕΛΛΑΔΟΣ και είναι αιρετό μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ που αποτελεί το δευτεροβάθμιο όργανο εκπροσώπησης του αναπηρικού κινήματος.

Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Σπούδασε «Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών» στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πάτρας και είναι κάτοχος του Μεταπτυχιακού «Σπουδές στην Εκπαίδευση» της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών.

ΜΠΟΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Ηθοποιός

Ο Πάνος Μπόρας γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε στη Νέα Πέραμο Αττικής. Σπούδασε υποκριτική στη Δραματική Σχολή Αθηνών Γιώργου Θεοδοσιάδη. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια σεναρίου, κινηματογράφου και performance. Ως ηθοποιός έχει πρωταγωνιστήσει και συμμετάσχει σε ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, όπως η ταινία «Above the borders» του Σωκράτη Ρωμύλιου και την «Εξορία» του Βασίλη Μαζωμένου, οι οποίες έχουν βραβευτεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στο θέατρο πρωταγωνίστησε στην παράσταση «Αυτός και το πανταλόνι του» του Ιάκωβου καμπανέλλη με τον Κώστα Αρζόγλου σε σκηνοθεσία της Βάνας Πεφάνη. Έχει συνεργαστεί με τους Πέτρο Ζούλια, Σταμάτη Φασουλή, Δημήτρη Μαυρίκιο, Κώστα Παπακωνσταντίνου κ.ά. Επίσης έχει συμμετάσχει σε τηλεοπτικές σειρές σε σκηνοθεσίες των Βασίλη Θωμόπουλου, Βασίλη Κεχαγιά καθώς και σε διαφημίσεις. Πέραν της υποκριτικής ασχολείται με την συγγραφή σεναρίων, διηγημάτων, ποιημάτων και την σκηνοθεσία κινηματογράφου. Η πρώτη του ποιητική συλλογή «Απόφθεγμα στο πουθενά» κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μετρονόμος.

ΝΟΪΦΕΛΤ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Ερευνητής, Πολιτιστικός Διαχειριστής, Θεατρικός Σκηνοθέτης, Ηνωμένο Βασίλειο

O Παναγιώτης Νόιφελτ γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967 και ζει στο Λονδίνο. Έζησε και σπούδασε στην Ελλάδα, στη Νιγηρία, και στο Ηνωμένο Βασίλειο. H καταγωγή του είναι από την Αρκαδία (Σκιρίτιδα), την 'Ανδρο (Μπατσί), και την πρώην Γερμανική Σιλεσία. Αυτοδημιούργητος, οργανωτικός, με καθιερωμένη εμπειρία και γνώσεις σε θέματα διαχείρισης, διεύθυνσης επιχειρήσεων, καμπανιών και με εξειδίκευση σε πολιτικούς-πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα.

Έχει διπλό επαγγελματικό και ακαδημαϊκό υπόβαθρο, δημιουργικό και τεχνικό, καθώς έχει σπουδάσει υποκριτική, σκηνοθεσία, διαχείριση και οικονομία αερομεταφορών. Διαθέτει δεξιότητες, αισθητική και θετική στάση ως σκηνοθέτης, παραγωγός και διαχειριστής. Επαγγελματικά είναι εξωστρεφής, με συνεργατικό και πολυδιάστατο χαρακτήρα. Αναδεικνύει τις ικανότητές του υπό πίεση και σε περιόδους κρίσεων. Ο Παναγιώτης Νόιφελτ είναι πολιτικά σκεπτόμενος, ερευνητής, πολιτιστικός διαχειριστής (πολιτική, οικονομία και διαχείριση), θεατρικός σκηνοθέτης, επιχειρησιακός σχεδιαστής, διαπραγματευτής, ειδικός αναλυτής αερομεταφορών.

ΝΤΑΒΟΥ ΜΑΡΙΑ - γλωσσολόγος, συγγραφέας, εκπαιδευτικός, Γλωσσομάθεια

Η Μαρία/ Μαίρη Ντάβου (BA, MA, PhD-ABD) είναι γλωσσολόγος, συγγραφέας, εκπαιδευτικός, storyteller, και ιδιοκτήτρια του σχολείου Glossomatheia και του εκδοτικού οίκου Glossobooks.

Μαζί με μια ομάδα εμπνευσμένων εκπαιδευτικών, προσφέρουν ένα μοντέλο εκπαίδευσης που χειραφετεί τους μαθητές και τους βοηθά να αναρωτηθούν πώς θα φτιαχτεί ένας καλύτερος, πιο δίκαιος κόσμος. Με όχημα τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας και με ανοιχτή ατζέντα κατά του ρατσισμού και του φασισμού η Μαρία και η ομάδα της διδάσκουν γλώσσα μέσα από τη φιλοσοφία και τον φιλοσοφικό στοχασμό, το παιχνίδι, την επιστήμη και την τέχνη.

Η Μαρία (single mom η ίδια) αγωνίζεται για τα δικαιώματα των γυναικών, των παιδιών, των εφήβων, και διοργανώνει δράσεις ενάντια στη βία και τη ρητορική μίσους. Συμμετέχει σε διεθνή συνέδρια ως προσκεκλημένη ομιλήτρια, ταξιδεύει πολύ, προωθώντας τις εκπαιδευτικές της αξίες. Το σχολείο της είναι το μοναδικό στην Ελλάδα, πιστοποιημένο από τον Ευρωπαϊκό οργανισμό Eaquals για την ποιότητα στην εκπαίδευση, ενώ έχει λάβει τις διακρίσεις Great Place to Work & Best Workplace for Women.

Η ίδια είναι συντονίστρια της ομάδας Testing, Evaluation & Assessment του οργανισμού IATEFL. Είναι μέλος της Διεθνούς Αμνηστίας.

Είναι δίγλωσση (Ελληνικά-Αγγλικά), ενώ μιλά πολύ καλά Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά και καλά Γερμανικά.

ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - Ξενοδόχος, Καθηγήτρια ιταλικών, Λαογράφος, Ακτιβίστρια Περιβάλλοντος

Γεννήθηκε το 1962 στο Παραδείσι της Ρόδου. Είναι παντρεμένη με τον Νίκο Γιαννακόπουλο, πολιτικό μηχανικό και έχουν δύο παιδιά, τον Παναγιώτη, πολιτικό μηχανικό και μηχανολόγο μηχανικό και τον Μιχάλη, πολιτικό επιστήμονα και δικηγόρο.

Από την παιδική της ηλικία, παράλληλα με τις σπουδές της, εργαζόταν στα χωράφια μαζί με τους αγρότες γονείς της. Σπούδασε κλασική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο της Παβίας στην Ιταλία. Από την αποφοίτησή της και επί έντεκα χρόνια, δίδαξε την Ιταλική γλώσσα στα κέντρα ιταλικής γλώσσας που δημιούργησε. Στην συνέχεια και μέχρι σήμερα, δραστηριοποιείται στον τουριστικό τομέα, στην οικογενειακή ξενοδοχειακή επιχείρηση που διευθύνει.

Από μαθήτρια Λυκείου και έως σήμερα, παράλληλα με τις επαγγελματικές της δραστηριότητες, ασχολείται με την Λαογραφική Έρευνα, έχοντας δημιουργήσει ένα πλούσιο ιστορικό και λαογραφικό αρχείο. Έχει παρουσιάσει λαογραφικές και ιστορικές εργασίες της σε Συνέδρια και στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο.

Δημιούργησε και είναι υπεύθυνη λειτουργίας, του Μουσείου Παράδοσης και Αγροτικής Ζωής Ρόδου.

Από την πρώιμη εφηβική της ηλικία και μέχρι σήμερα, δραστηριοποιείται ενεργά, σε κάθε μορφωτικό, κοινωνικό, επαγγελματικό και πολιτικό περιβάλλον όπου βρέθηκε. Έτσι, υπηρέτησε ως Πρόεδρος των Μαθητικών Κοινοτήτων του Λυκείου Σορωνής Ρόδου, Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Φοιτητών Παβίας, Πρόεδρος των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Νηπιαγωγείου, του Δημοτικού και του Γυμνασίου Παραδεισίου Ρόδου, Πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Παραδεισίου, Κοινοτική Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος Κοινότητας Παραδεισίου, Αντιπρόεδρος Συλλόγου Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών Δωδεκανήσου και Αντιπρόσωπος στην Πανελλήνια Ομοσπονδία (Π.Ο.Ι.Φ.Ξ.Γ.), και από το 2010 έως και το 2019, επί δύο συνεχόμενες θητείες, Δημοτική Σύμβουλος Ρόδου.

Ανέπτυξε επίσης έντονη δραστηριότητα ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των Αεροδρομίων και της Δημόσιας Περιουσίας γενικότερα. Έδωσε μάχες για το ΟΧΙ στο δημοψήφισμα του Ιουλίου 2015, ενώ μετά την προδοσία εκ μέρους της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, παραμένοντας πιστή στις Αρχές της, στις Εθνικές εκλογές τον Σεπτέμβριο του 2015, ήταν η επικεφαλής του ψηφοδελτίου της Λαικής Ενότητας στον Νομό Δωδεκανήσου.

Είναι από τις 19-4-2016, μέλος της Πλεύσης Ελευθερίας. Υπήρξε υποψήφια βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας στις Ευρωεκλογές του 2019, καθώς και στις Εθνικές εκλογές του Μαίου 2023 και του Ιουλίου του 2023, όπου υπήρξε επικεφαλής του ψηφοδελτίου της Δωδεκανήσου.

Επί σειρά πολλών ετών, ανέπτυξε πλούσια δραστηριότητα και ακτιβισμό, ως Μέλος της Επιτροπής Αγώνα των Κατοίκων για την Προστασία από την λειτουργία του εργοστασίου ΔΕΗ Σορωνής Ρόδου. Αυτό κόστισε στην Ευαγγελία Παναή πολυετείς πολιτικές - δικαστικές διώξεις με κατασκευασμένα κατηγορητήρια, αλλά και της προσέφερε την τιμή της γνωριμίας της με την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, που υπήρξε η συνήγορος υπεράσπισης της, στους πολυετείς δικαστικούς αγώνες!

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΖΗΣΗΣ - Ηθοποιός, Συγγραφέας παιδικών βιβλίων

Είναι ηθοποιός, καθηγητής θεάτρου και συγγραφέας παιδικής λογοτεχνίας.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Καλαμπάκα. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Σπούδασε υποκριτική στην δραματική σχολή του Θεάτρου Τέχνης Κάρολος Κουν.

Στα πλαίσια της καλλιτεχνικής, αλλά και της προσωπικής του εξέλιξης, έχει παρακολουθήσει πληθώρα επιμορφωτικών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων: υποκριτικής, αρχαίου δράματος, μουσικής, κίνησης και σκηνοθεσίας. Έχει τίτλο Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών Ενηλίκων από το ΕΚΠΑ Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Από το 2008 όπου και έλαβε μέρος στην θεατρική παράσταση Παντρολογήματα του Ν.Γκόγκολ σε σκηνοθεσία Γιάννη Μπέζου μέχρι και σήμερα ασχολείται ενεργά με το θέατρο, συμμετέχοντας σε πληθώρα εργαστηρίων και παραστάσεων κλασικού και σύγχρονου θεάτρου. Στην τηλεόραση πρωτοεμφανίστηκε στην τηλεοπτική σειρά ¨Λούφα και Παραλλαγή¨, υπό την σκηνοθετική επιμέλεια του Νίκου Περάκη και έκτοτε έχει συμμετάσχει σε διάφορες παραγωγές με πιο πρόσφατη την τηλεοπτική σειρά ¨Στα σύρματα¨, σε σκηνοθεσία του Χάρη Μαζαράκη ερτ1. Στον κινηματογράφο έχει συμμετοχές σε ελληνικές και διεθνής παράγωγες με καταξιωμένους έλληνες και ξένους σκηνοθέτες όπως ο Βαγγέλης Σεϊτανίδης,ο 'Αγγελος Φραντζής, ο Γρηγόρης Καραντινάκης, ο Erez Tadmor, ο Guy Nattiv ο Θοδωρής Αθερίδης κ.α. με ταινιες στο ενεργητικο του Ευτυχια ,Σμύρνη μου αγαπημένη, Magic Man,Rise κ.α. Παράλληλα έχει εργαστεί ως εισηγητής διαλέξεων και βιωματικών σεμιναρίων θεατρικού αυτοσχεδιασμού και δημιουργικής γραφής σε παιδιά και ενήλικες σε Ακαδημίεςτης χώρας.Έχει συγγράψει τέσσερα παραμύθια.

Ως ενεργός πολίτης είναι ενεργό μέλος στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών ΣΕΗ και στην εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών.

ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ - Μουσικός-βιολιστής

Ο Μιλτιάδης Παπαστάμου είναι κλασικός και crossover βιολιστής με διεθνή μουσική δράση και πολυσχιδή καλλιτεχνική δραστηριότητα. Σπούδασε βιολί στο Ελληνικό Ωδείο, το Guildhall School of Music στο Λονδίνο και το Manhattan School of Music στη Νέα Υόρκη, με υποτροφίες από τις σχολές, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και το Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Ωνάσης.

Έχει παρουσιάσει κονσέρτα και έργα για σόλο βιολί σε κορυφαίες αίθουσες όπως το Carnegie της Νέας Υόρκης, το Sejong Grand Theater της Σεούλ, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και το Ηρώδειο, συμπράττοντας με ορχήστρες μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η Ορχήστρα της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας, η Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Λειψίας, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και η Καμεράτα.

Έχει κερδίσει τον διαγωνισμό "Artists International" της Νέας Υόρκης, ενώ ήταν ιδρυτικό μέλος και Artist in Residence της ηλεκτρακουστικής ορχήστρας δωματίου «Absolute Ensemble/Kristjan Jarvi», σύνολο τιμημένο με υποψηφιότητα βραβείου Grammy.

Πέραν της αμιγούς «κλασικής» μουσικής έχει συμπράξει με το σύνολο Opus 21/Κωνστάντια Γουρζή, τον πιανίστα της Jazz Μάρκο Αλεξίου, το Mediterranean Trio, έχει συνθέσει μουσική για το θέατρο και τον κινηματογράφο, ενώ πολυετής και τακτική είναι η συνεργασία του με τον τραγουδοποιό Αλκίνοο Ιωαννίδη σε δισκογραφία και συναυλίες.

Έχει κάνει σπουδές Κοινωνιολογίας (Πάντειο), Ευρωπαϊκού Πολιτισμού (ΕΑΠ, πτυχίο 2021), Δημόσιας Ιστορίας (ΕΑΠ) καθώς και Ρητορικής/Βιωματικής Φιλοσοφίας (Ρητορικός Κύκλος/Γιάννης Ανδριανάτος).

Παράλληλα με την μουσική τα τελευταία 20 χρόνια δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στον τουρισμό.

Είναι πατέρας δύο παιδιών, και θέλει να τους αφήσει έναν καλύτερο κόσμο.

ΠΟΛΥΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - Δημοσιογράφος

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Από μικρή ονειρευόταν να γίνει δημοσιογράφος, για να αναδεικνύει τα προβλήματα που έβλεπε γύρω της.

Τελείωσε το γυμνάσιο και το λύκειο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, όμως, εργαζόταν, για να διευκολύνει οικονομικά την οικογένειά της.

Στη συνέχεια, αναζήτησε τρόπους, για να υλοποιήσω το όνειρό μου.

Σπούδασε στη σχολή δημοσιογραφίας "Tabula Rasa" και απέκτησε Master in Mass Media Communication.

Στα πρώτα της βήματα, συνεργάστηκε με τον ραδιοφωνικό σταθμό "Κανάλι 1 90,4". Ανέλαβε ένα ένθετο με παραπολιτικές ειδήσεις στη ραδιοφωνική εκπομπή «Δύο ρεπόρτερ» που παρουσίαζαν οι Νίκος Μπαρδούνιας και Πέτρος Κασσιμάτης. Στη συνέχεια, έγινε

συμπαρουσιάστρια της κυριακάτικης ραδιοφωνικής εκπομπής «Flash back» με τον Νίκο Μπαρδούνια στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιάς Κανάλι Ένα 90,4 FM.

Το 2018, ανέλαβε την παρουσίαση του καιρού στο «Ανατρεπτικό Δελτίο» του τηλεοπτικού σταθμού AlertTV

Από τις 21 Φεβρουαρίου 2019, το όνειρο της, άρχισε να γίνεται πραγματικότητα.

Έφτιαξε τη δική της εκπομπή, τη "Vicky Pedia", στον τηλεοπτικό σταθμό AlertTV.

Το 2021 συνεργάστηκε με την εφημερίδα "Δημοκρατία", με θέματα, κυρίως από την περιφέρεια, την οποία πολλές φορές αγνοεί η πολιτεία.

Ακολούθησε η συνεργασία μου με τον ArtTV, αλλά και με τον ραδιοφωνικό σταθμό Art FM 90,6.

Το 2022 συνεργάστηκε με την εφημερίδα "Το Μανιφέστο". Με έμφαση στις συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών της πολιτικής ζωής και, μάλιστα, απ' όλους τους χώρους.

Το 2023 επέστρεψε στο AlertTV. Με τη "Vicky Pedia", αλλά και με τη "Φωνή της κοινωνίας", που έγινε πραγματικά η φωνή των πολιτών, για τα προβλήματα και τις αγωνίες της καθημερινότητάς τους.

Παράλληλα με τις δύο τηλεοπτικές εκπομπές της, το 2024 επέστρεψε και στο ραδιόφωνο, στον Ελλάδα Sports 94,3, Φυσικά με τη "Δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα".

ΡΕΓΚΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - Δικηγόρος

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1979 με καταγωγή από το νομό Ηλείας και τον νομό Ρεθύμνης. Από το 1982 κατοικεί μόνιμα στην Πάτρα. Αποφοίτησε από το 9ο δημόσιο Γ.Ε.Λ και σπούδασε στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από τη νομική σχολή του Πανεπιστήμιου του Εδιμβούργου με γνωστικό αντικείμενο «Καινοτομία, τεχνολογίες και Δίκαιο». Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών. Κύριο αντικείμενο της ενασχόλησής του είναι το ποινικό δίκαιο έχοντας υπερασπιστεί εντολείς του σε όλες τις βαθμίδες της ποινικής δικαιοσύνης, με κύριο μέλημα την υπεράσπιση των δικαιωμάτων που προβλέπει ο νόμος για όλους τους εμπλεκόμενους στην ποινική διαδικασία και την τήρηση της δικονομίας. Είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων.

ΡΟΓΚΑΝ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - Ψυχολόγος

Ψυχολόγος στα Γαλλικά Δημόσια-Νοσοκομεία των Παρισίων από το 2003 και μόνιμη υπάλληλος του Γαλλικού Δημοσίου από το 2007.

Ξεκίνησε την επαγγελματική της σταδιοδρομία σε δημόσια νοσοκομεία των Παρισίων ειδικευμένα στην έγκαιρη διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση ανθρώπων με άνοια και άλλων ασθενειών που οφείλονται σε εγκεφαλικές δυσλειτουργίες.

Η επαγγελματική της δραστηριότητα επεκτάθηκε στην νευροψυχολογικη αξιόλογηση και ψυχολογική υποστήριξη ανθρώπων που έχουν υποστεί εγκεφαλικά επεισόδια και αρωγή στις οικογένειές τους και στην νευροψυχολογικη αξιόλογηση ανθρώπων που παρουσιάζουν συμπτώματα ψυχικών ασθενειών.

Έχει ενεργή συμμετοχή σε συνέδρια, επιστημονικές έρευνες, διδασκαλία σε πανεπιστήμιακα προγράμματα και δημοσιεύσεις στον τομέα νόσων της τρίτης ηλικίας και σπάνιων αγγειακών παθήσεων.

ΣΑΒΒΙΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΗΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) - Ηθοποιός

Γεννήθηκε στην Ρόδο και είναι ιδρυτικό μέλος του θεατρικού σχήματος «θέατρο "ΣΥΝ ΚΑΤΙ" - σύνολο τέχνης». Στο θέατρο έχει συνεργαστεί με αρκετούς σκηνοθέτες τα τελευταία χρόνια όπως οι: Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος, Γιώργος Μανταρόπουλος, Νίκος Χατζηπαπάς, Γιώργος Ηλιόπουλος, Ρεγγίνα Καπετανάκη, κ.α. Τον Δεκέμβριο του 2018 πρωταγωνίστησε στο μιούζικαλ «Faux-Bia! The Musical! » σε σκηνοθεσία της Angelika Sandora, που παρουσιάστηκε στο Carnegie Hall, στην Νέα Υόρκη.

Στον κινηματογράφο έχει παίξει στις ταινίες: το δείπνο τού βοσκού - Invisible World - Εξορία - the big father - Lets-talk-about-love,Το κορίτσι με τα σπίρτα, Segreto, A DAY WITH MY FATHER,Του εχθρού μου, Runaway Day, PAYBACK TIME, No Parking, The Blink, Without Borders, κ.α. και στην τηλεόραση στα σίριαλ: 'Αγριες Μέλισσες - Singles 2, Λατρεμένοι μου Γείτονες, Βασιλιάδες, Έρωτας, Με τα παντελόνια κάτω, Πολυκατοικία, κ.α. όπως επίσης και σε αρκετές τηλεοπτικές διαφημίσεις.

ΣΑΝΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, Αγωνίστρια, Αντιδικτατορική Δράση, Μέλος της Γραμματείας του Εθνικού Συμβουλίου για την Διεκδίκηση των Γερμανικών Οφειλών

Αγωνίστρια για την επίτευξη του στόχου να επέλθει Δικαιοσύνη στον αγώνα του Ελληνικού Λαού εναντίον του Ναζισμού και Φασισμού ώστε οι απόγονοι του Γ΄Ράϊχ που δεν είναι άλλοι από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας να πληρώσουν τις οφειλές τους στην Ελλάδα από την εγκληματική τους δράση κατά τη περίοδο της κατοχής κατά τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο.

Μέλος της 15μελούς Γραμματείας του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα (Ε.Σ.Δ.Ο.Γ.Ε.)

Η Αλεξάνδρα Σάντα είναι η πρωτότοκη κόρη του αγωνιστή της Εθνικής Αντίστασης Απόστολου (Λάκη) Σάντα. Μεγαλωμένη με τις αρχές και αξίες της Δικαιοσύνης, Δημοκρατίας και Ισονομίας από νεαρή ηλικία πάλεψε για τα δικαιώματα των συναδέλφων της στο χώρο της εργασίας της στην Ολυμπιακή Αεροπορία. Κυνηγήθηκε από τη Χούντα λόγω αυτής της ιδιότητας και έφυγε ζώντας στο Καναδά κάποια χρόνια αφού είχε ζητήσει πολιτικό άσυλο το οποίο της εδόθη.

Με τη μεταπολίτευση επέστρεψε στην Ελλάδα και συμμετείχε στους αγώνες για καλύτερη ζωή. Μετά το θάνατο του πατέρα της το 2011 εκλέχτηκε στη Γραμματεία του ΕΣΔΟΓΕ όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα.

ΣΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - Σχεδιάστρια Κοσμημάτων, Αθλήτρια, Ακτιβίστρια

Γεννήθηκε το 1982.Σπούδασε μηχανικός πληροφορικής και ηλεκτρονικών συστημάτων στο ΑΤΕΙΘ Θεσσαλονίκης .

Το 2009 σπούδασε στις σχολές Τέχνης MOKUME σχεδίαση και κατασκευή χειροποίητου κοσμήματος.

Ζει στα Ιωάννινα, όπου και δραστηριοποιείται επαγγελματικά σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας χειροποίητα κοσμήματα.

Στο πλαίσιο της αδιάλειπτης προσπάθειάς της για εξέλιξη και διεύρυνση των οριζόντων μου, συμμετείχε σε διεθνή διαγωνισμό σχεδίασης και κατασκευής χειροποίητου κοσμήματος που διεξήχθη το 2011 στο Vigo της Ισπανίας με θέμα «200 χρόνια "Vigo"», όπου κέρδισε το 1ο Βραβείο.

Το 2012 ως υπότροφος στη σχολή Αργυροχρυσοχοΐας «Escuela De Jogeria Del Atlantico» στο Vigo της Ισπανίας έγινε κοινωνός πρωτοπόρων μεθόδων και τεχνικών για την περαιτέρω εξειδίκευσή της. Επιπρόσθετα, συμμετείχε σε φιλανθρωπικά bazαar καθ' όλη τη διάρκεια της διαμονής της εκεί, γεγονός που λειτούργησε καταλυτικά στην απελευθέρωση των σκέψεων και των ιδεών της χάρη στην επαφή με ένα πολυπολιτισμικό και, ως εκτούτου, άκρως διαδραστικό περιβάλλον.

Μετέπειτα, εργάστηκε ως εκπαιδεύτρια αργυροχρυσοχοΐας στα Γιάννενα, τη Λευκωσία και τη Θεσσαλονίκη, Τα ερεθίσματα έδωσαν φρενήρη ώθηση στην δημιουργικότητά της και για πρώτη φορά ένιωσε έντονη την ανάγκη να συνδυάσει την τέχνη της με το κοινωνικό γίγνεσθαι και να δώσει μορφή σε όσα ταλανίζουν τον άνθρωπο.

Η ευκαιρία ήρθε το 2022, όταν συνεργάστηκε με τον Σ.Ε.Γ.Ε. (Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος}, με τη OECON GROUP και το Fix in Art διοργανώνοντας σεμινάρια εικαστικού κοσμήματος σε οργανισμούς με γυναίκες που έχουν υποστεί βία. Η εμπειρία αυτή άλλαξε την κοσμοθεωρία της και συνειδητοποίησε τη θεραπευτική δύναμη της τέχνης σε συνδυασμό με τον λόγο και τη συλλογικότητα.

Επόμενο βήμα ήταν η συνεργασία με το Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων και το ΚΕΘΕΑ Ηπείρου, όπου παρέδιδε μαθήματα σχεδίασης και κατασκευής χειροποίητου κοσμήματος σε ενήλικες και παιδιά.

Σήμερα εργάζεται ως ιδιωτική υπάλληλος στο ΚΕ.ΠΑ.ΒΙ - Κέντρο Παραδοσιακής Βιοτεχνίες Ιωαννίνων και παράλληλα αγωνίζεται για να ακουστούν οι ευάλωτες ομάδες σε όλη την Ελλάδα, συμμετέχοντας σε ευρωπαϊκά προγράμματα ενίσχυσης και υποστήριξής τους και σχεδιάζοντας κοσμήματα ακτιβιστικού χαρακτήρα για το κίνημα Me Too, αλλά και για το Europride 2024 σε συνεργασία με τον Σ.Ε.Γ.Ε.

ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ - Ελεύθερη επαγγελματίας

Είναι 31 ετών Γεννήθηκε και κατοικεί στην Ηρωική πόλη του δήμου Νάουσας, στο νομό Ημαθίας.

Έχει σπουδάσει Ποιμαντική και Κοινωνική Θεολογία στο ΑΠΘ.

Στη Νάουσα δραστηριοποιείται επαγγελματικά στο χώρο του λιανικού εμπορίου, διατηρώντας κατάστημα με είδη δώρων, στο κέντρο της πόλης.

Συμβάλλει παράλληλα στην οικογενειακή επιχείρηση των γονιών της, που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εστίασης εδώ και 20 χρονια, με παραδοσιακά χειροποίητα προϊόντα.

ΣΤΟΚΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ - Τραγουδοποιός, Τραγουδιστής

Ο Μπάμπης Στόκας είναι καλλιτέχνης, ερμηνευτής, συνθέτης, στιχουργός και ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος Πυξ Λαξ.

Έχει συνεργαστεί και τραγουδήσει με μεγάλους συνθέτες, στιχουργούς και ερμηνευτές της Ελληνικής αλλά και της διεθνούς σκηνής όπως:

Μίκη Θεοδωράκη, Νίκο Γκάτσο, Σταύρο Κουγιουμτζή, 'Αλκη Αλκαίο, Μάνο Ελευθερίου, Γιώργο Νταλάρα, Χάρη & Πάνο Κατσιμίχα, Χάρις Αλεξίου, Δημήτρη Μητροπάνο, Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, Sting, Eric Burdon, Mark Almond, Violent Femmes και πολλούς ακόμα.

Συνεχίζει να τραγουδά σε όλο τον κόσμο τον πολιτισμό της χώρας του.

ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Διευθύντρια Media Παραγωγών, Αθλήτρια, Ακτιβίστρια

Γεννήθηκε το 1997. Είναι μόνιμη κάτοικος στο Μάτι Αττικής από την γέννησή της.

Είναι τελειόφοιτη του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και εργάζεται σε εταιρεία παραγωγής βίντεο στην οποία κάνει διεύθυνση παραγωγής τα τελευταία δυο χρόνια.

Είναι επίσης ιδρυτικό μέλος των εθελοντικών ομάδων "Ομάδα Νέων Μάτι" και "Act4NaturalDisasters", ύστερα από την καταστροφή που προκλήθηκε από τις φωνικές πυρκαγιές στο Μάτι. Το 2023, ήταν υποψήφια στις βουλευτικές εκλογές στην περιφέρεια Α' Ανατολικής Αττικής με την Πλεύση Ελευθερίας.

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΝΑΝΤΗΣ (ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ)

Γεννήθηκε το 1939 στη Σαμαρίνα Γρεβενών. Η οικογένειά του εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1944, στη συνοικία Χίρς.

Το 1950 συμμετείχε για πρώτη φορά σε πολιτική συγκέντρωση, στον κινηματογράφο «ΠΑΤΕ». Το 1952-1953 συμμετείχε στις συγκεντρώσεις της Αριστεράς, με ομιλητή τον αείμνηστο Πρόεδρο της ΕΔΑ Γιάννη Πασαλίδη.

Υπήρξε μαθητής του 5ου Γυμνασίου, και φοίτησε στη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης (σήμερα Πανεπιστήμιο Μακεδονίας). Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στη Νέα Σάντα, Κιλκίς, ως απλός τυφεκιοφόρος πεζικού λόγω κοινωνικών φρονημάτων.

Οργανώθηκε στη Νεολαία Λαμπράκη μετά τη δολοφονία του και από την πρώτη ημέρα επιβολής της δικτατορίας αντιστάθηκε μαζί με τα μέλη και στελέχη της Νεολαίας Λαμπράκη και της ΕΔΑ.

Συνελήφθη την 5η Σεπτεμβρίου 1967 από την Εθνική Ασφάλεια Θεσσαλονίκης και ΚΥΠ, στην οδό Φιλελλήνων 65, όπου δολοφονήθηκε το στέλεχος της Νεολαίας Λαμπράκη, ο 27χρονος Γιάννης Χαλκίδης, από τον ασφαλίτη Αντώνη Λεπενιώτη. Μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας ήταν ο Νάντης Χατζηγιάννης, ο οποίος βασανίστηκε στην Εθνική Ασφάλεια και ΚΥΠ Θεσσαλονίκης. Τα παραπάνω περιγράφονται στο βιβλίο του «Τι έχεις μ' αυτόν» του 2007.

Δικάστηκε στο έκτακτο στρατοδικείο τον Νοέμβριο του 1967 σε 20 χρόνια κάθειρξη. Φυλακίστηκε στο Επταπύργιο (Γεντί Κουλέ), στις φυλακές Αλικαρνασσού, Αίγινας, Αβέρωφ, Κορυδαλλού και Βούρλων.

Παντρεύτηκε το 1981 την καθηγήτρια μέσης εκπαίδευσης Όλγα Πασπάλη από το 'Αργος Ορεκτικό και απέκτησαν δύο γιούς, τον Μανόλη και τον Κώστα. Εργάστηκε σε εταιρίες και ως ελεύθερος επαγγελματίας.

ΧΟΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Πενταρίτσας-Αctive Member), Αγρότης, Μουσικός, Κοινωνικός Επιστήμονας, Συγγραφέας

Υποψήφιος διδάκτωρ Κοινωνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Μελετητής του Ελληνικού κοινοτισμού και των εναλλακτικών πολιτικών απασχόλησης. Έχει συνεργαστεί χρόνια με τα περιοδικά Τρίτο Μάτι και Nexus ως τακτικός αρθρογράφος.

Έχει εκδώσει τέσσερα βιβλία «Συνομωσία στις εικαστικές τέχνες» 2007, «Η επανάσταση της αυτάρκειας» 2013, «Αλουμινένιος ιππότης με ανθρώπινη πανοπλοία» 2018, «Ο πνιγμός του τσίπουρου» 2020, «Ο αιώνιος Κοινοτισμός των Σαρακατσάνων» 2021.

Εκλεγμένος συνδικαλιστής και μέλος του ΔΣ του Σωματείου Ένωση των εργαζομένων στο Αλουμινίου της Ελλάδας, του Εργατοϋπαλληλικού κέντρου Λιβαδειάς και της Ομοσπονδίας Αμπελουργών και Αμβυκούχων Ελλάδας.

Στιχουργός και rapper στην ομάδα παραγωγής των Active Member μέχρι το 2021 με δισκογραφία και live. Συνεργάτης της Sadahzinia (της πρώτης Ελληνίδας του hip hop). Ιδρυτικό μέλος του πειραματικού μουσικού σχήματος ΒΟΜΒΟΙ μαζί για τον Ν. Ξύδη.

Ασχολήθηκε κατά περιόδους με graffiti, σκίτσο- γελοιογραφία, λαϊκή ζωγραφική, αγιογραφία και γραφιστική.

Κάνει θεματικές εκπομπές για τον Κοινοτισμό και την κοινοτική αυτάρκεια στους ραδιοφωνικούς σταθμούς της Αττικής ΕΡΤ OPEN και στο επαρχιακό συνδικαλιστικό Ράδιο Ένωση.

Διαμένει στην Παραλία Διστόμου καταγόμενος από το χωριό που διαπράχθηκε μια από τις αισχρότερες σφαγές του 20ου αιώνα από τους Ναζί στις 10-06-1944. Έχοντας συγγενείς θύματα του απάνθρωπου εγκλήματος που έγινε μαύρο σύμβολο, έχει χρόνια ενεργή συμμετοχή σε καλλιτεχνικές ομάδες και παραστάσεις του Διστόμου, καθώς και σε κινήσεις και ανοιχτές συζητήσεις του δικτύου Μαρτυρικών πόλεων ως συνεργάτης του Γιάννη Σταθά. Τάσσεται υπέρ της Πλεύσης Ελευθερίας και της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τις πανευρωπαϊκές αλλά και παγκόσμιες θέσεις που αφορούν τις νόμιμες διεκδικήσεις των γερμανικών οφειλών.

Ως ενεργός συνδικαλιστής της βαριάς βιομηχανίας αλλά και του κλάδου της αμπελουργίας και απόσταξης αγωνίζεται σε δύο μέτωπα. Για την εργασιακή ασφάλεια και αξιομισθία των εργαζομένων της βαριάς βιομηχανίας με κινήσεις και προτάσεις που αφορούν την πρόληψη της ψηφιακής ανεργίας και της απαξίωσης του ανειδίκευτου προσωπικού στα εισόδια της 4ης Βιομηχανικής επανάστασης. Καθώς και για το δικαίωμα στην ολιστική νομιμοποίηση, τυποποίηση και αναγνώριση ως εθνικού ποτού στο τσίπουρο - τσικουδιά των μικρών αποστακτηρίων.

Τέλος ως μελετητής του Ελληνικού κοινοτισμού επιδιώκει και πανεπιστημιακά αλλά και εκδοτικά να εντάξει τον κλασικό κοινοτισμό και την άμεση δημοκρατία των κοινοτήτων στον εγχώριο αλλά και πανευρωπαϊκό πολιτικό διάλογο ως την ουσιαστικότερη πρόταση δημοκρατικής αναβάθμισης με αιχμή τις ψηφιακές κοινότητες αλλά και τις κοινότητες εναλλακτικής απασχόλησης.

ΨΑΡΡΕΑ ΕΛΕΝΗ - Πρώην Βουλεύτρια Μεσσηνίας, Ιδρύτρια και Υπεύθυνη της Εκπαιδευτικής Διαδικτυακής Πλατφόρμας για το Animation Animaphile.

Γεννήθηκε το 1982 στην Αθήνα. Μεγάλωσε στην Καλαμάτα. Κατάγεται από τις Γαϊτσές Αβίας της Μεσσηνιακής Μάνης.

Σπούδασε ελληνική φιλολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου του τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας με τίτλο: «Γυναίκες και Φύλα Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις.» Απέκτησε δεύτερο μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών με τίτλο: «Δ.Π.Μ.Σ Δημιουργική Γραφή Creative Writing».

Εργάστηκε στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο Πρόγραμμα Οδυσσέας: Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό. Είχε τη διεύθυνση του χώρου τέχνης «Μανδραγόρας 32Β». Είναι ιδρύτρια και υπεύθυνη της διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας για το Animation «Animaphile».

Εκλέχτηκε βουλεύτρια Μεσσηνίας με τον ΣΥΡΙΖΑ τον Γενάρη του 2015. Ψήφισε όχι στην εξουσιοδότηση για τη διαπραγμάτευση του τρίτου μνημονίου μετά την ψήφιση του όχι στο δημοψήφισμα του 2015. Αποχώρησε αφού καταψήφισε το τρίτο μνημόνιο.

Συμμετείχε στο Ελληνικό κοινωνικό φόρουμ. Ήταν μέλος της κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και συντονίστρια προγράμματος του τμήματος φεμινιστικής πολιτικής του. Υπήρξε μέλος της Παγκόσμιας Πορείας Γυναικών, εκπρόσωπος του ελληνικού τμήματος στην ευρωπαϊκή συνάντηση της Παγκόσμιας Πορείας Γυναικών στην Ζυρίχη της Ελβετίας, στην Τουλούζη της Γαλλίας και στην παγκόσμια συνάντηση στο Βίγκο της Ισπανίας.

Ήταν μέλος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού τέχνης «Μανδραγόρας» και συμπαραγωγός της εκπομπής «Μανδραγόρας 23mg» του διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού Μεταδεύτερο. Έχει εκδώσει την ποιητική συλλογή «Επεμβάσεις» όπου πήρε το Α΄ βραβείο στα «Πολυδούρεια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.