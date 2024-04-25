Δεν είναι πολύ αργά για να κερδίσει η Ουκρανία τον πόλεμο κατά της Ρωσίας, υπό την προϋπόθεση ότι οι Δυτικοί θα τηρήσουν τις υποσχέσεις τους για να της παράσχουν περισσότερα όπλα, επισήμανε σήμερα ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ.

"Τους τελευταίους μήνες, οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ δεν παρείχαν την υποστήριξη" που είχαν υποσχεθεί, δήλωσε ο Γενς Στόλτενμπεργκ σε ομιλία του κατά τη διάρκεια τελετής απονομής βραβείων στο Βερολίνο για τις διατλαντικές σχέσεις.

"Όμως δεν είναι πολύ αργά για να κερδίσει η Ουκρανία, καθώς ισχυρότερη υποστήριξη είναι καθοδόν", πρόσθεσε ο γενικός γραμματέας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

"Είναι πλέον δική μας ευθύνη να μετατρέψουμε τις δεσμεύσεις" (που πρόσφατα έδωσαν οι Δυτικοί, σ.σ.) σε πραγματικές παραδόσεις όπλων και πυρομαχικών, και να το πράξουμε γρήγορα", τόνισε.

Ο Γενς Στόλτενμπεργκ ωστόσο, χαιρέτισε την έγκριση από το Κογκρέσο του μεγάλου αμερικανικού πακέτου στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία ύψους άνω των 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και δεσμεύσεις για τον ίδιο σκοπό που αναλήφθηκαν από άλλες χώρες, ανάμεσά τους η Βρετανία, η Γερμανία και η Ολλανδία.

Παράλληλα, επέκρινε την Κίνα, κατηγορώντας το Πεκίνο ότι "υποστηρίζει την πολεμική οικονομία της Ρωσίας" με τεχνολογίες αιχμής που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή πυραύλων, αρμάτων μάχης και αεροπλάνων.

"Η Κίνα δηλώνει ότι θέλει να διατηρεί καλές σχέσεις με τη Δύση. Ταυτόχρονα, το Πεκίνο συνεχίζει να τροφοδοτεί τη μεγαλύτερη ένοπλη σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο", δήλωσε.

"Δεν μπορούν να έχουν και το βούτυρο και τα χρήματα για το βούτυρο", ανέφερε δηκτικά ο Στόλτενμπεργκ, στον οποίο απονεμήθηκε στο Βερολίνο το βραβείο Eric Warburg (Έρικ Βάρμπουργκ), με το οποίο τιμώνται προσωπικότητες που έχουν εργαστεί ιδιαιτέρως για τις διατλαντικές σχέσεις.

Το Βερολίνο και το Πεκίνο έχουν κατά παράδοση στενές οικονομικές σχέσεις, οι γερμανικές εταιρίες επενδύουν μεγάλα ποσά στην Κίνα και εξάγουν σε μεγάλο βαθμό εμπορεύματα προς τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

