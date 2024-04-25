Από 80.000 έως 100.000 Παλαιστίνιοι έχουν φθάσει στην Αίγυπτο από την αρχή του πολέμου μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ στη Γάζα, δήλωσε σήμερα Πέμπτη στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Παλαιστίνιος πρεσβευτής στο Κάιρο, Ντιάμπ Αλούχ.

Το σημείο διέλευσης της Ράφα είναι θεωρητικά το μοναδικό άνοιγμα στη Γάζα που δεν τελεί υπό άμεσο ισραηλινό έλεγχο.

Στην πράξη, το Ισραήλ διατηρεί δικαίωμα επίβλεψης στην είσοδο και την έξοδο αγαθών και ανθρώπων και από εκεί περνά, με το σταγονόμετρο, η ανθρωπιστική βοήθεια που προορίζεται για τη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.