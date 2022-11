Μπαράζ εκρήξεων στην Ουκρανία - Ήχησαν οι σειρήνες σε ολόκληρη τη χώρα

Μπαράζ ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων σημειώθηκαν σήμερα το μεσημέρι σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας, όπως σε Κίεβο, Πολτάβα, Μικολάιβ, Ντνίπρο Τσερνίχιβ και Χάρκοβο στέλνοντας του κατοίκους στα καταφύγια, όπως μεταδίδει ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός σταθμός της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με το δήμαρχο του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο από τις επιθέσεις χτυπήθηκαν δύο πολυκατοικίες στην περιοχή Πετσέρσκ του Κιέβου. Πρόκειται για μια κατοικημένη περιοχή στην οποία σπεύδουν αυτή τη στιγμή τα σωστικά συνεργεία, όπως έγραψε στο Telegram.

«Πολλοί πύραυλοι καταρρίφθηκαν από την αεράμυνα πάνω από το Κίεβο. Γιατροί και διασώστες στο σημείο των χτυπημάτων», έγραψε ο Κλίτσκο.

Ο Κίρυλο Τιμοσένκο, ο αναπληρωτής επικεφαλής του προεδρικού γραφείου της Ουκρανίας, δημοσίευσε ένα βίντεο που φέρεται να δείχνει μια πολυκατοικία να φλέγεται μετά τις εκρήξεις που αναφέρθηκαν στο Κίεβο.

This video published by Deputy Head of the President’s Office Kyrylo Tymoshenko shows an apartment building on fire following a Russian missile attack on central Kyiv. According to the official, Russia hit 2 residential buildings on Nov. 14. Rescue operation is underway. pic.twitter.com/uJ0VLmTDXQ

Επίσης, οι πόλεις Κριβί Ριχ, Πολτάβα και Τσερκάσι έχουν πληγεί, σύμφωνα με τους αρχηγούς της πόλης και των περιφερειών τους. Παράλληλα, ο Όλεχ Σινεχούμποφ, ο κυβερνήτης του Χάρκοβο ανέφερε επίσης στο Telegram ότι «ότι κατακτητές χτυπούν το Χάρκοβο! Μείνετε σε καταφύγια» ενώ εκρήξεις ακούγονται και στην Λβιβ σύμφωνα με τον δήμαρχο.

Ο Ουκρανός υπουργός Εσωτερικών, Άντον Γκεραστσένκο, ανέφερε ότι τέσσερις πύραυλοι καταρρίφθηκαν.

Την ίδια στιγμή, ο κυβερνήτης του Σούμι, Ντμίτρο Ζιβίτσκι ανέφερε στο Telegram ότι θα πραγματοποιηθούν έκτακτες διακοπές ρεύματος στην περιοχή ως αποτέλεσμα των «εχθρικών επιθέσεων στο Σούμι και στην γύρω περιοχή».

Ο Άντριι Γιέρμακ, επικεφαλής του προεδρικού επιτελείου, έγραψε στο Twitter ότι η Μόσχα απάντησε στην ομιλία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι «με μια νέα πυραυλική επίθεση».

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος, παρουσίασε τους όρους του για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία στους ηγέτες της G20 και τους κάλεσε να στηρίξουν το σχέδιό του.

Russia responds to @ZelenskyyUa's powerful speech at #G20 with a new missile attack. Does anyone seriously think that the Kremlin really wants peace? It wants obedience. But at the end of the day, terrorists always lose.