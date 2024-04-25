Το είδαμε και αυτό στο ΟΑΚΑ!



Στη διάρκεια της αντεπίθεσης του Παναθηναϊκού κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, στο 2ο δεκάλεπτο του Game 2 για τα Playoffs της Ευρωλίγκας, οι «πράσινοι» πέτυχαν οκτώ πόντους στην ίδια φάση!

Το «τριφύλλι», που έτρεξε επιμέρουςαπέναντι στους Ισραηλινούς, είδε τον απίθανο Σλούκα να πετυχαίνει τρίποντο για το 41-38! Ωστόσο, μακριά από την μπάλα έγινε και φάουλ στον Παπαπέτρου από τον, με τους διαιτητές να τσεκάρουν τη φάση και να δίνουν, τελικά, αντιαθλητικό, αφού υπήρξε χτύπημα στο κεφάλι του διεθνή φόργουορντ.Ο Παπαπέτρου ευστόχησε και στις δύο βολές για το 43-38, με την κατοχή να παραμένει στον Παναθηναϊκό και τον Παπαπέτρου να πετυχαίνει ΚΑΙ τρίποντο μέσα σε χαλασμό στο ΟΑΚΑ για το 46-38 και το «πράσινο»… οκτάποντο!

