Είκοσι και πλέον μήνες από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, το Κρεμλίνο υπερασπίστηκε την αμφιλεγόμενη πρακτική του να αποφυλακίσει καταδικασμένους για εγκλήματα προκειμένου να συμμετάσχουν στην «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» – όπως την αποκαλεί η Μόσχα.

«Πληρώνουν για τα εγκλήματά τους με το αίμα τους στα πεδία των μαχών», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Νμτίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Συνήθως η απονομή χάριτος στη Ρωσία είναι μια χρονοβόρα διαδικασία κατά την οποία η αίτηση ενός φυλακισμένου εξετάζεται σε αρκετά στάδια. Ωστόσο, ο Πεσκόφ σημείωσε πως υπάρχει μια εναλλακτική: «να πληρώσουν το χρέος τους με αίμα».

Πρόσφατα έγινε γνωστό ότι ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απένειμε χάρη σε έναν δολοφόνο. Ο Βλαντισλάβ Κανιούς από την πόλη Κεμέροβο είχε καταδικαστεί το 2020 σε φυλάκιση 17 ετών για τη δολοφονία της πρώην συντρόφου του. Αποφυλακίστηκε επειδή εξέφρασε την επιθυμία του να πολεμήσει στην Ουκρανία.

Κατά τους πρώτους μήνες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία ήταν ευρέως γνωστό πως η εταιρία μισθοφόρων Wagner είχε στρατολογήσει μαζικά εγκληματίες που εξέτιαν ποινές φυλάκισης. Πριν από λίγους μήνες όμως νομιμοποιήθηκε στη Ρωσία η στρατολόγηση καταδίκων, για τη συγκρότηση ειδικών μονάδων που αναπτύσσονται στα πεδία των μαχών στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

