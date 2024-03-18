Οκτώ άνθρωποι —γυναίκες και παιδιά— σκοτώθηκαν νωρίς σήμερα σε πακιστανικά αεροπορικά πλήγματα σε δύο επαρχίες του Αφγανιστάν κοντά στα κοινά σύνορα των δύο χωρών, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ.

«Πακιστανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν σπίτια αμάχων (...) στην επαρχία Πακτικά (...) προκαλώντας τον θάνατο έξι ανθρώπων», ενώ «στην επαρχία Χοστ (...) δύο γυναίκες σκοτώθηκαν», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Το Αφγανιστάν «καταδικάζει απερίφραστα τις επιθέσεις αυτές», συνέχισε ο εκπρόσωπος, καταγγέλλοντας την «παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας» της χώρας του.

Μετά την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία το 2021, οι εντάσεις στα σύνορα μεταξύ των δύο χωρών έχουν κλιμακωθεί. Το Πακιστάν καταγγέλλει ότι ένοπλες ομάδες, όπως οι Ταλιμπάν του Πακιστάν (TTP), πραγματοποιούν σχεδιασμένες επιθέσεις από το αφγανικό έδαφος, κατά μήκος των πορωδών συνόρων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.