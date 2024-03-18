Σε εξέλιξη είναι από τα ξημερώματα η ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στην περιοχή του νοσοκομείου αλ-Σίφα, στην Πόλη της Γάζας.

Τανκς, τεθωρακισμένα και drones βομβαρδίζουν ανηλέως τις εγκαταστάσεις, καθώς ο Ισραηλινός στρατός διεξάγει «στοχευμένη αντιτρομοκρατική επιχείρηση» στην περιοχή.

Ο ισραηλινός στρατός είχε ήδη εισβάλει στο συγκεκριμένο νοσοκομείο τη 15η Νοεμβρίου, παρά τις έντονες διεθνείς αντιδράσεις. Το Σίφα δεν λειτουργεί πλέον παρά a minima και με μειωμένο προσωπικό. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Χαμάς, στο κτιριακό συγκρότημα έχουν καταφύγει «δεκάδες χιλιάδες βίαια εκτοπισμένοι».

Η υπηρεσία Τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς κατήγγειλε πως το νοσοκομείο Σίφα «βομβαρδίζεται».

Ένα από τα κτίρια της δομής υγείας έχει πάρει φωτιά, «έπειτα από αεροπορικό πλήγμα», πρόσθεσε, κάνοντας λόγο για «δεκάδες μάρτυρες», πτώματα που ανασύρθηκαν γύρω από το νοσοκομείο και άλλα που κείτονται στο οδόστρωμα, καθώς «κανένας δεν μπορεί να τα μεταφέρει» στο Σίφα εξαιτίας «της σφοδρότητας των πυρών».

Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε σήμερα τον άμαχο πληθυσμό να απομακρυνθεί «άμεσα» από την περιοχή του νοσοκομείου.

«Έκκληση προς όλους που βρίσκονται εκεί και τους εκτοπισμένους στη συνοικία αλ-Ριμάλ, το νοσοκομείο αλ-Σίφα και τις γύρω περιοχές: για την ασφάλεια σας, πρέπει άμεσα να εγκαταλείψετε την περιοχή», ανέφερε ο εκπρόσωπος στα αραβικά.

Ο στρατός κάλεσε τους πολίτες να κινηθούν «προς τα δυτικά», δηλαδή προς τη θάλασσα και στη συνέχεια να ακολουθήσουν το δρόμο κατά μήκος των ακτών «προς τον νότο έως την ανθρωπιστική ζώνη αλ-Μαουάσι», που βρίσκεται στο νότιο μέρος της Λωρίδας της Γάζας.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι στην περιοχή έγινε ρίψη φυλλαδίων με το ίδιο μήνυμα. «Βρίσκεστε σε μια επικίνδυνη περιοχή συγκρούσεων», ανέφεραν τα φυλλάδια.



