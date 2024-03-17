Άμεση ήταν η αντίδραση Λευκού Οίκου στο… σχεδόν 88% που συγκεντρώνει ο Βλαντίμιρ Πούτιν στα exit polls των ρωσικών προεδρικών εκλογών στα πρώτα αποτελέσματα.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι «οι ρωσικές εκλογές δεν είναι προφανώς ούτε ελεύθερες, ούτε δίκαιες», δεδομένου ότι ο Πούτιν έχει φυλακίσει τους πολιτικούς του αντιπάλους και εμπόδισε άλλους να είναι υποψήφιοι εναντίον του, σχολιάζοντας την εκλογική διαδικασία με μία και μοναδική πιθανή έκβαση που ολοκληρώθηκε στην Ρωσία.

Από πλευράς του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η «απομίμηση εκλογών» στην Ρωσία στερείται νομιμοποίησης.

«Είναι σαφές για ολόκληρο τον κόσμο ότι το πρόσωπο αυτό, όπως έχει συμβεί συχνά στην Ιστορία, είναι απλώς μεθυσμένο από την εξουσία και κάνει τα πάντα για να κυριαρχεί αιωνίως», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος σε μήνυμα που αναρτήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα.

Στην Μόσχα, η ρωσική εκλογική επιτροπή ανακοίνωσε ότι ο κυρίαρχος του Κρεμλίνου συγκεντρώνει το 87,97% μετά την καταμέτρηση του 24% των ψήφων.

Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση του exit poll του κρατικού ινστιτούτου Vtsiom από την κρατική τηλεόραση που τοποθετούσε την επίδοση του Πούτιν στο 87%.

«Τα κατασκευασμένα για τον Πούτιν ποσοστά δεν έχουν προφανώς καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δεν αξίζει τον κόπο να σχολιασθούν», έγραψε στο Twitter ο Λεονίντ Βολκόφ, ο στενότερος συνεργάτης του Αλεξέι Ναβάλνι, λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της ρωσικής εκλογικής επιτροπής σύμφωνα με την οποία, μετά την καταμέτρηση του ενός τετάρτου των ψήφων, ο Πούτιν συγκεντρώνει το 87,9%.

Στην Βαρσοβία, το πολωνικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι «οι προεδρικές εκλογές στην Ρωσία δεν είναι νόμιμες, ελεύθερες και δίκαιες». «Η ψηφοφορία διεξήχθη σε πλαίσιο βαριάς καταστολής» και, στις κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας, κατά παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

