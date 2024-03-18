O σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας Μιχαΐλο Ποντολιάκ τόνισε σήμερα ότι η ιδέα του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για τη δημιουργία μιας «ουδέτερης ζώνης» εντός του ουκρανικού εδάφους είναι ξεκάθαρη ένδειξη ότι η Μόσχα σχεδιάζει να κλιμακώσει τον πόλεμο.

Ο Πούτιν άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο της δημιουργίας μιας ουδέτερης ζώνης στην ομιλία του μετά την επανεκλογή του την Κυριακή και το Κρεμλίνο υποστήριξε ότι «αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος για να προστατευθεί η Ρωσία από τις ουκρανικές επιθέσεις».

«Πρόκειται για (…) μια σαφή, εξόφθαλμη δήλωση ότι ο πόλεμος θα κλιμακωθεί» ανέφερε ο Μιχαΐλο Ποντολιάκ στο πρακτορείο Reuters. «Όλα αυτά είναι σαφείς αποδείξεις ότι η Ρωσική Ομοσπονδία δεν είναι έτοιμη να συνάψει σύγχρονες, κοινωνικές και πολιτικές σχέσεις, λαμβάνοντας υπόψη τα κυρίαρχα δικαιώματα των άλλων χωρών», πρόσθεσε.

Η Ουκρανία έχει δηλώσει ότι χρησιμοποιεί δικά της όπλα για να πλήττει στόχους εντός του ρωσικού εδάφους. Ορισμένοι από τους συμμάχους της, όπως οι ΗΠΑ, της παρέχουν οπλισμό υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί εντός της Ρωσίας. Το Κίεβο ενέτεινε την περασμένη εβδομάδα τις επιθέσεις του σε διυλιστήρια στη Ρωσία ενώ παραστρατιωτικές ομάδες εξαπολύουν επιθέσεις από το ουκρανικό έδαφος στη δυτική Ρωσία.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

