Οι εκλογές στη Ρωσία δεν ήταν ελεύθερες και δίκαιες και βασίστηκαν στην καταπίεση και τον εκφοβισμό, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ, σχολιάζοντας την θριαμβευτική επανεκλογή του Βλαντιμίρ Πούτιν, με πάνω από το 87% των ψήφων.

Οι προεδρικές εκλογές στη Ρωσία διεξήχθησαν «σε ένα περιοριστικό πλαίσιο, που επιτείνεται από τον παράνομο επιθετικό πόλεμο τη Ρωσίας στην Ουκρανία», πρόσθεσε, στην ανακοίνωση που εξέδωσε εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Οι ρωσικές αρχές συνέχισαν να αυξάνουν τη συστηματική καταστολή» στη Ρωσία, στρεφόμενες εναντίον της αντιπολίτευσης, της κοινωνίας των πολιτών, των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης αλλά και εναντίον άλλων επικριτικών φωνών ενώ «κατέφυγαν σε μια καταπιεστική νομοθεσία και σε ποινές φυλάκισης για πολιτικούς λόγους», τονίζεται σε αυτήν την ανακοίνωση της ΕΕ.

Οι Βρυξέλλες ανέφεραν επίσης ότι δεν θα αναγνωρίζουν το αποτέλεσμα των «παράνομων» εκλογών στα ουκρανικά εδάφη που τελούν υπό ρωσικό έλεγχο. «Είναι άκυρες και μη γενόμενες και δεν παράγουν κανένα νόμιμο αποτέλεσμα», θεωρούν οι «27».

O Ρώσος πρόεδρος, στην εξουσία ήδη για ένα τέταρτο του αιώνα, εξασφάλισε ακόμα έξι χρόνια στο Κρεμλίνο, παρά την εισβολή στην Ουκρανία, την καταστολή στη Ρωσία και την αντιπαράθεση με τους Δυτικούς:

Κίνα και Βόρεια Κορέα - μαζί με τις «κομμουνιστικές» χώρες της Λατινικής Αμερικής - έσπευσαν να συγχαρούν τον Πούτιν.

Η Δύση ωστόσο δεν χαιρέτησε το αποτέλεσμα των ρωσικών εκλογών, λέγοντας ότι δεν ήταν δίκαιες και ελεύθερες.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΕΕ

Στη δήλωση του΄Υπατου Εκπροσώπου της ΕΕ, εξ ονόματος του Συμβουλίου της ΕΕ σχετικά με τις ρωσικές προεδρικές εκλογές που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα επισημαίνονται ότι οι εκλογές αυτές «διεξήχθησαν σε ένα εξαιρετικά καταπιεστικό περιβάλλον που επιδεινώθηκε από τον παράνομο επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας».

Επισημαίνεται ότι οι ρωσικές αρχές συνέχισαν να αυξάνουν τη συστηματική εσωτερική καταστολή καταπολεμώντας πολιτικούς της αντιπολίτευσης, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και άλλες επικριτικές φωνές με τη χρήση κατασταλτικής νομοθεσίας και ποινές φυλάκισης με πολιτικά κίνητρα. «Ο σοκαριστικός θάνατος του πολιτικού της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι προεκλογικά είναι ακόμη ένα σημάδι της επιταχυνόμενης και συστηματικής καταστολής.», τονίζει η δήλωση της ΕΕ.

«Οι εκλογές διεξήχθησαν σε έναν διαρκώς συρρικνούμενο πολιτικό χώρο, ο οποίος είχε ως αποτέλεσμα μια ανησυχητική αύξηση των παραβιάσεων των πολιτικών και πολιτικών δικαιωμάτων και απέτρεψε πολλούς υποψηφίους να συμμετάσχουν, συμπεριλαμβανομένων όλων εκείνων που αντιτάχθηκαν στον παράνομο επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας, στέρησε από τους Ρώσους ψηφοφόρους πραγματική επιλογή και περιόρισε σε μεγάλο βαθμό την πρόσβασή τους σε ακριβείς πληροφορίες», επισημαίνεται στη συνέχεια.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη λύπη της για την απόφαση των ρωσικών αρχών να μην καλέσουν παρατηρητές του ΟΑΣΕ/ODIHR στις εκλογές της. «Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις δεσμεύσεις της Ρωσίας στον ΟΑΣΕ και έχει στερήσει από τους ψηφοφόρους και τους θεσμούς της Ρωσίας μια αμερόληπτη και ανεξάρτητη αξιολόγηση αυτών των εκλογών», αναφέρεται συγκεκριμένα.

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει σθεναρά την παράνομη διεξαγωγή των λεγόμενων «εκλογών» στα εδάφη της Ουκρανίας που έχει προσωρινά καταλάβει η Ρωσία: την Αυτόνομη Δημοκρατία της Κριμαίας και την πόλη της Σεβαστούπολης, καθώς και σε τμήματα του Ντόνετσκ, του Λουχάνσκ, της Ζαπορίζια και τις περιοχές της Χερσώνας. Συγκεκριμένα υπογραμμίζεται ότι «οι λεγόμενες "εκλογές" σε αυτά τα εδάφη αντιπροσωπεύουν μια ακόμη έκδηλη παραβίαση από τη Ρωσία του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, και της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας. Αναφερόμενοι στα δύο ψηφίσματα της UNGA της 12ης Οκτωβρίου 2022 και της 27ης Μαρτίου 2014, προτρέπουμε τη Ρωσία να σεβαστεί τα διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορα και την κυριαρχία της Ουκρανίας».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαμβάνει ότι δεν αναγνωρίζει και δεν πρόκειται ποτέ να αναγνωρίσει ούτε τη διεξαγωγή αυτών των λεγόμενων «εκλογών» στα εδάφη της Ουκρανίας ούτε τα αποτελέσματά τους. Συγκεκριμένα ξεκαθαρίζεται ότι οι εκλογές εκεί «είναι άκυρες και δεν μπορούν να παράγουν κανένα νομικό αποτέλεσμα. Η πολιτική ηγεσία της Ρωσίας και όσοι εμπλέκονται στην οργάνωσή τους θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες αυτών των παράνομων ενεργειών».

Τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαμβάνει την ακλόνητη υποστήριξή της για την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της. «Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει τον παράνομο επιθετικό της πόλεμο κατά της Ουκρανίας και να αποσύρει αμέσως, πλήρως και άνευ όρων τις στρατιωτικές δυνάμεις και τον εξοπλισμό της από ολόκληρη την επικράτεια της Ουκρανίας», καταλήγει η ανακοίνωση.

Ερχονται νέες κυρώσεις

«Οι ρωσικές εκλογές ήταν εκλογές χωρίς επιλογή», δήλωσε η Γερμανίδα ΥΠΕΞ στην έναρξη συνεδρίασης των Ευρωπαίων υπουργών Εξωτερικών.

Η Μπέρμποκ είπε επίσης ότι η ΕΕ θα ανοίξει τον δρόμο για νέες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας.

«Η επανεκλογή του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν έλαβε χώρα σε ένα πλαίσιο καταπίεσης στην κοινωνία των πολιτών και οι συνθήκες για ελεύθερες και δημοκρατικές εκλογές δεν έγιναν σεβαστές», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Το υπουργείο χαιρέτισε επίσης το θάρρος «πολλών Ρώσων πολιτών που ειρηνικά διαμαρτυρήθηκαν κατά της επίθεσης σε βάρος των θεμελιωδών πολιτικών τους δικαιωμάτων».

Γιατί τον ψήφισαν οι Ρώσοι

Ενώ ο πόλεμος με την Ουκρανία είναι σε εξέλιξη (με βαριές απώλειες για την κοινωνία και την οικονομία της χώρας) και η αυστηρή καταστολή στο εσωτερικό κάθε μορφής αντιπολίτευσης, οι Ρώσοι πολίτες ψήφισαν και πάλι μαζικά Πούτιν.

Ορισμένοι αντιπολιτευόμενοι είναι πλέον νεκροί, όπως ο Αλεξέι Ναβάλνι ή ο Μπόρις Νεμτσόφ, που δολοφονήθηκε το 2015. Αμέτρητοι, διάσημοι και ανώνυμοι, αντιφρονούντες σαπίζουν στη φυλακή επειδή κατήγγειλαν την εισβολή στην Ουκρανία.

Μολαταύτα, για την πλειονότητα των συμπατριωτών του, ο Πούτιν παραμένει αυτός που αποκατέστησε την τιμή μιας Ρωσίας που υπονόμευαν η φτώχεια, η διαφθορά και η παρακμή του αλκοολικού προκατόχου του Μπόρις Γέλτσιν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.