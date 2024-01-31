Κρεμλίνο: Η κατάσταση με τον δοικητή Ζαλούζνι δείχνει πως η Ουκρανία έχει πολλά προβλήματα

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα πως παρακολουθεί την κατάσταση γύρω από τον Βαλέρι Ζαλούζνι, τον ανώτατο στρατιωτικό διοικητή της Ουκρανίας, έπειτα από δημοσιεύματα δυτικών και ουκρανικών μέσων ενημέρωσης σύμφωνα με τα οποία ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προσπαθεί να απομακρύνει τον Ζαλούζνι.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, που αποδίδονται σε μη κατονομαζόμενες πηγές με γνώση του θέματος, σε συνάντηση προχθές, Δευτέρα, ο Ζελένσκι πρότεινε στον Ζαλούζνι, αρχηγό του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων, έναν νέο ρόλο αλλά ο στρατηγός αρνήθηκε.

Σχολιάζοντας την κατάσταση γύρω από τον Ζαλούζνι, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε: «Ασφαλώς το παρακολουθούμε. Υπάρχουν ακόμη πολλά ερωτήματα. (Όμως) ένα πράγμα παραμένει φανερό -- το καθεστώς του Κιέβου έχει πολλά προβλήματα, τα πράγματα δεν πάνε καλά εκεί», είπε ο Πεσκόφ.

«Είναι φανερό πως η αποτυχημένη (θερινή) αντεπίθεση και τα προβλήματα στο μέτωπο οδηγούν σε αυξανόμενες αντιφάσεις μεταξύ των αντιπροσώπων αυτού του καθεστώτος του Κιέβου. Αυτές οι αντιφάσεις θα αυξηθούν καθώς η ειδική στρατιωτική επιχείρηση (της Ρωσίας)», όπως αποκαλεί η Μόσχα τον πόλεμο στην Ουκρανία, «συνεχίζει να είναι επιτυχής», είπε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

