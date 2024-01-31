Η Ρωσία πραγματοποίησε νέα νυχτερινή επίθεση εναντίον της Ουκρανίας με 20 μη επαδρωμένα αεροσκάφη και τρεις βαλλιστικούς πυραύλους, ανακοίνωσαν σήμερα οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις υπογραμμίζοντας πως η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε γύρω στα 12 από τα όπλα αυτά.

Η Ουκρανία, η οποία υφίσταται εδώ και σχεδόν δύο χρόνια ρωσικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς, κάλεσε τους δυτικούς συμμάχους της να ενισχύσουν τα αμυντικά συστήματά της.

Ο επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Ζοσέπ Μπορέλ δήλωσε σήμερα, πριν από τη σύνοδο των υπουργών Άμυνας της ΕΕ στις Βρυξέλλες, πως η Ουκρανία χρειάζεται περισσότερα πυρομαχικά.

«Πρέπει να δείξουμε ότι συνεχίζουμε την ξεκάθαρη δέσμευσή μας με την Ουκρανία», δήλωσε ο Μπορέλ προσθέτοντας ότι είναι σημαντικό να αποσαφηνιστεί η κατάσταση και «να ξέρουμε πού βρισκόμαστε τώρα, πού θα είμαστε το Μάρτιο και μέχρι το τέλος του έτους».

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία διευκρίνισε πως οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν 20 ιρανικής κατασκευής επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη καθώς και τρεις βαλλιστικούς πυραύλους.

Τα ουκρανικά αντιαεροπορικά συστήματα, κυρίως στις περιφέρειες νότια και ανατολικά του μετώπου, κατέρριψαν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με την ίδια πηγή, η οποία δεν έκανε αναφορά στους πυραύλους.

Οι αρχές έχουν δώσει μέχρι στιγμής λίγες πληροφορίες για τις ζημιές που προκάλεσε αυτή η νέα επίθεση.

Η αστυνομία της ανατολικής περιφέρειας του Χαρκόβου, στη μεθόριο με τη Ρωσία, ανέφερε εντούτοις πως από την επίθεση υπέστησαν ζημιές ένα σούπερ-μάρκετ και κατοικίες.

Από τη ρωσική πλευρά, ο φιλορώσος δήμαρχος της Χορλίβκα δήλωσε σήμερα πως δύο άμαχοι σκοτώθηκαν και ένας τραυματίσθηκε από επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους στην ουκρανική περιφέρεια του Ντονέτσκ που ελέγχεται από τις ρωσικές δυνάμεις.

«Εξαιτίας πλήγματος μη επανδρωμένου αεροσκάφους των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων εναντίον ενός πολιτικού οχήματος στην οδό που συνδέει την Χορλίβκα με το Ντονέτσκ, κοντά στο χωριό Παντελεϊμόνοβκα, δύο άμαχοι σκοτώθηκαν, ένα άτομο τραυματίσθηκε», γνωστοποίησε ο δήμαρχος της Χορλίβκα, ο Ιβάν Πριχόντκο, μέσω του καναλιού του στην πλατφόρμα Telegram.

Εξάλλου ένα ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος «καταστράφηκε από τις δυνάμεις της αντιαεροπορικής άμυνας πάνω από το έδαφος της περιφέρειας του Πσκοφ», στη βορειοδυτική Ρωσία, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας μέσω του επίσημου ιστοτόπου του.

Τους τελευταίους μήνες, η Ουκρανία πολλαπλασιάζει τις επιθέσεις της στη Ρωσία, όμως επικεντρώνεται εν γένει στις μεθοριακές περιφέρειες, όπως αυτή του Μπέλγκοροντ.

Η χώρα έχει πάντως ήδη αναλάβει την ευθύνη για ενέργειες δολιοφθοράς σε πολύ πιο μακρινές περιοχές, μέχρι και τη ρωσική Άπω Ανατολή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

