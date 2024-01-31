Ηταν το άλμα εις μήκος του αιώνα και εξακολουθεί να είναι Ολυμπιακό ρεκόρ, αλλά ο Αμερικανός Μπομπ Μπίμον θα αποχωρισθεί το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μεξικού το 1968, αφού «πέταξε» στα οκτώ μέτρα και 90 εκατοστά.

Το μετάλλιο θα δημοπρατηθεί την Πέμπτη στη Νέα Υόρκη από τον Οίκο Christie's, που το αποτιμά μεταξύ 400.000 και 600.000 δολαρίων, προκαλώντας ενθουσιασμό στους απανταχού συλλέκτες, οι οποίοι είναι έτοιμοι να πληρώσουν εκατομμύρια για να αποκτήσουν αναμνηστικά θρυλικών στιγμών του αθλητισμού.

«Είμαι 77 ετών. Το εκμεταλλεύθηκα. Και ήλθε η ώρα να το δώσω σε κάποιον που εκτιμά το αθλητικό επίτευγμα» -που έγινε στις 18 Οκτωβρίου 1968 στο Πανεπιστημιακό Ολυμπιακό Στάδιο στην Πόλη του Μεξικού- είπε ο Μπομπ Μπίμον σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Γαλλικό Πρακτορείο, όταν ρωτήθηκε γιατί αποφάσισε ν' αποχωρισθεί αυτό το διάσημο μετάλλιο.

«Αυτή η δημοπρασία είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να παρουσιασθεί το μετάλλιο, αλλά και να διατηρηθεί η μνήμη του», προσθέτει, φανταζόμενος ότι ο αγοραστής, είτε συλλέκτης είτε ίδρυμα, θα θέλει να το «εκθέσει» εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων των Παρισίων.

Ο Μπομπ Μπίμον θυμάται ως μια «εξαιρετική ημέρα» εκείνη την 18η Οκτωβρίου. Φτάνοντας στον τελικό την τελευταία στιγμή, μετά από δύο κακές προσπάθειες στον προκριματικό, ο αθλητής ήθελε να κάνει ένα έγκυρο άλμα.

«Προς μεγάλη μου έκπληξη, δεν ήταν απλώς ένα επιτυχές άλμα, ήταν μια απίστευτη στιγμή της Ιστορίας», θυμάται και προσθέτει: «Όλα ήταν τέλεια, ο άνεμος ήταν τέλειος, ο καιρός ήταν τέλειος».

Το ιστορικό άλμα μετρήθηκε στα 8.90μ. και ήταν καλύτερο κατά 55 (!) εκατοστά του προηγούμενου, ενώ έπρεπε να περιμένουμε μέχρι το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Τόκιο το 1991 και την θρυλική μονομαχία του Μάικ Πάουελ με τον Καρλ Λιούις, για να καταρριφθεί, με τα 8.95μ του Πάουελ. Ωστόσο, 55 χρόνια μετά το Μεξικό κι ενώ έχουν μεσολαβήσει 13 Ολυμπιακοί Αγώνες, το 8.90μ. παραμένει Ολυμπιακό ρεκόρ.

Oi Ολυμπιακοί Αγώνες του Μεξικού, χαρακτηρίσθηκαν από την χειρονομία των Αμερικανών σπρίντερς, Τόμι Σμιθ και Τζον Κάρλος, οι οποίοι αποκλείσθηκαν ισοβίως από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, επειδή ύψωσαν την γροθιά τους με μαύρα γάντια στο βάθρο των 200 μέτρων, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις διακρίσεις κατά των Αφροαμερικανών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Την επόμενη μέρα, ο Μπομπ Μπίμον ανέβηκε στο βάθρο, με μαύρες κάλτσες εμφανώς τραβηγμένες και σήκωσε επίσης τη γροθιά του, σε μια παρόμοια χειρονομία.

Σήμερα, ο διάσημος Αμερικανός ανακάλυψε ξανά το πάθος του για την μουσική που τον ενθουσιάζει. Ο Μπομπ Μπίμον επέστρεψε στα ντραμς και τα κρουστά, τα οποία είχε εγκαταλείψει ως έφηβος, «επειδή ο αθλητισμός προηγήθηκε όλων των άλλων». Γεννημένος στο Κουίνς της Νέας Υόρκης, ο Ρόμπερτ Μπίμον ήταν λιγότερο από ενός έτους όταν η μητέρα του πέθανε από φυματίωση και δεν γνώρισε τον πατέρα του.

«Η τύχη μου», λέει σήμερα, είναι ότι ηχογράφησα ένα άλμπουμ με ένα συγκρότημα τζαζ, φανκ, χιπ-χοπ, που ονομάζεται +Stix bones and the bone squad+. Και διασκεδάζω πολύ»...

