Γερμανία: Η αστυνομία της Έσσης τραυμάτισε θανάσιμα άνδρα που επιτέθηκε σε περαστικούς

Η αστυνομία της Έσσης πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα χθες, Τρίτη, το βράδυ έναν ένοπλο άνδρα, ο οποίος προηγουμένως είχε επιτεθεί εναντίον περαστικών στην περιοχή Ζάξενχάουζεν της Φρανκφούρτης.

Αστυνομικές δυνάμεις έφθασαν στο σημείο έπειτα από τηλεφώνημα αυτοπτών μαρτύρων και αρχικά δεν κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον δράστη. Κατόπιν ακούστηκαν «πολλοί» πυροβολισμοί, ο άνδρας τραυματίστηκε θανάσιμα και υπέκυψε λίγη ώρα αργότερα στο νοσοκομείο. Παραμένει ασαφές το είδος του όπλου που είχε χρησιμοποιήσει προηγουμένως ο δράστης εναντίον των περαστικών.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά, η περιοχή ωστόσο παραμένει αποκλεισμένη από την αστυνομία, η οποία συλλέγει ακόμη στοιχεία. Την έρευνα έχει αναλάβει η κρατιδιακή Υπηρεσία κατά του Εγκλήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

