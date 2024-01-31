FT: Πώς ρωσικό πετρέλαιο εξάγεται στην ΕΕ και στις ΗΠΑ μέσω Τουρκίας και Ελλάδας

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Στη «δαιδαλώδη» διαδρομή ρωσικού πετρελαίου μέχρι την αγορά της ΕΕ, ακόμα και μέχρι τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, κατά παράβαση των ευρωπαϊκών κυρώσεων, αναφέρεται δημοσίευμα των Financial Times.

Το ρεπορτάζ επικεντρώνεται στο ρόλο του τερματικού σταθμού στην πόλη Ντερτιόλ της επαρχίας Χατάι στη νότια Τουρκία.

Όπως υποστηρίζει η βρετανική εφημερίδα επικαλούμενη ανάλυση δεδομένων ναυτιλιακών μεταφορών, η δραστηριότητα στον συγκεκριμένο τερματικό σταθμό αυξήθηκε κατακόρυφα από τον Ιούλιο του 2022, από όταν δηλαδή άρχισαν να εφαρμόζονται διεθνείς εμπορικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας λόγω της εισβολής στην Ουκρανία.

«Το περισσότερο από το πετρέλαιο που φτάνει στον τερματικό σταθμό δια θαλάσσης είναι διυλισμένο πετρέλαιο από τη Ρωσία και πολύ από αυτό μετά έχει μεταφερθεί στην Ευρώπη κατά παράβαση των κυρώσεων της ΕΕ, έχουν αποφανθεί ειδικοί που εξέτασαν τα στοιχεία», γράφει η εφημερίδα. Υπολογίζεται πως το 2023 στο Ντερτιόλ έφτασαν 10,4 βαρέλια ρωσικού πετρελαίου, δηλαδή το 90% των εισαγωγών μέσω θαλάσσης.

Συνολικά το 2023 το 85% του πετρελαίου που έφυγε από το Ντερτιόλ κατέληξε στην Ευρώπη, κυρίως στην Ελλάδα (11,1 εκ. βαρέλια), στην Ολλανδία (4 εκ.) και στο Βέλγιο (1,7 εκ.). Το αντίστοιχο ποσοστό το 2022 ήταν 53%.

Όπως αναφέρεται, Αμερικανοί γερουσιαστές έχουν διατυπώσει επισήμως ανησυχία ότι «συγκεκαλυμμένο ρωσικό πετρέλαιο» έχει χρησιμοποιηθεί για πολεμικά πλοία των ΗΠΑ, έχοντας αποκτηθεί από ελληνικά διυλιστήρια όπου αυτό το πετρέλαιο καταλήγει ως επί το πλείστον από το Ντερτιόλ για να παραχθεί καύσιμο κίνησης.

Το δημοσίευμα σημειώνει πως μετά από τις διεθνείς κυρώσεις κατά της Μόσχας, η Τουρκία έχει γίνει η τρίτη μεγαλύτερη εισαγωγέας ρωσικού πετρελαίου μετά από την Ινδία και την Κίνα και η μεγαλύτερη αγορά για διυλισμένα ρωσικά πετρελαϊκά παράγωγα.

Προσθέτει δε πως τα στοιχεία για το ρόλο του Ντερτιόλ στην εξαγωγή ρωσικού πετρελαίου έρχονται σε μια στιγμή που οι δυτικοί σύμμαχοι της Τουρκίας έχουν εκνευριστεί με τους οικονομικούς δεσμούς της χώρας με τη Μόσχα.

Επισημαίνεται πάντως πως από τη στιγμή που η Τουρκία δεν ακολουθεί τις διεθνείς κυρώσεις και δεν έχει απαγορεύσει στις εταιρείες της να εμπορεύονται ρωσικό πετρέλαιο, η ιδιοκτήτρια εταιρεία του τερματικού σταθμού στο Ντερτιόλ, η GTS, δεν παραβιάζει κανονισμούς υποδεχόμενη τα φορτία.

Η εταιρεία επίσης αμφισβητεί τα στοιχεία για τον όγκο του ρωσικού πετρελαίου που υποδέχεται, με την εφημερίδα να αφήνει αιχμές για την εγκυρότητα των στοιχείων που καταχωρίζει η τουρκική τελωνειακή αρχή ως προς την προέλευση των πετρελαϊκών εισαγωγών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.