Κουβέιτ: Απετράπησαν σχεδιαζόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις σε χώρους λατρείας σιιτών

Το υπουργείο Εσωτερικών του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι απέτρεψε σχεδιαζόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις σε χώρους λατρείας σιιτών μουσουλμάνων, όπως μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων (KUNA).

Οι υπηρεσίες ασφαλείας παρακολουθούσαν εδώ και καιρό τις κινήσεις του τρομοκρατικού πυρήνα και συνέλαβαν τρία μέλη του. Πρόκειται για τρεις Άραβες, αναφέρει το KUNA, χωρίς να δημοσιοποιεί άλλες λεπτομέρειες.

Το 2015, το Κουβέιτ – το οποίο φιλοξενεί πολλές στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ – γνώρισε την πιο αιματηρή τρομοκρατική επίθεση των τελευταίων δεκαετιών, όταν ένας Σαουδάραβας εξαπέλυσε επίθεση αυτοκτονίας μέσα σε κατάμεστο σιιτικό τέμενος, σκοτώνοντας 27 ανθρώπους. Την ευθύνη για την επίθεση είχε αναλάβει η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

