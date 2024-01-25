New York Times: Τέσσερα μέλη του Κογκρέσου καθυστερούν την έγκριση των τουρκικών F-16

Μια επιστολή από την Άγκυρα ισχυρίζεται πως έχει στην κατοχή του το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προς το Κογκρέσο μέσω της οποίας η Άγκυρα δεσμεύεται ότι θα αποκλιμακώσει την ένταση με την Ελλάδα στο Αιγαίο και ο,τιδήποτε συνέβαινε τους προηγούμενες μήνες με τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, όπως αποκαλύπτουν οι New York Times. Μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Αμερική, Χριστόδουλος Αθανασάτος, οι New York Times αναφέρουν ότι οι επικεφαλής των δυο επιτροπών, δηλαδή των εξωτερικών υποθέσεων της γερουσίας και της βουλής ζητούν από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να δημοσιοποιήσει το έγγραφο αυτό που ισχυρίζεται ότι έχει προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία για την πώληση των F-16.

Υπενθυμίζεται ότι χθες Τετάρτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν έστειλε επιστολή σε τέσσερα ανώτερα μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου, ζητώντας τους να εγκρίνουν άμεσα την πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην Τουρκία, όπως μεταδίδουν οι New York Times. Πρόκειται για κορυφαία στελέχη των Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας και αυτής της Βουλής, οι οποίες επιβλέπουν τις πωλήσεις όπλων σε τρίτες χώρες. Μέχρι στιγμής οι τέσσερις ανώτεροι νομοθέτες δεν έχουν δώσει την έγκρισή τους ενώ μπορεί να ζητήσουν από τη διακυβέρνηση Μπάιντεν να δώσει διαβεβαιώσεις για τις ενέργειες της Τουρκίας σε θέματα εξωτερικής πολιτικής πριν συμφωνήσουν στην πώληση των αεροσκαφών.

Όπως εκτιμούν πάντως οι New York Times δεν θα είναι εύκολο για τον Τζο Μπάιντεν να εξασφαλίσει τη συναινέσει και των τεσσάρων στελεχών. Αν δεν συναινέσει κάποιος 15 μέρες αφού υποβληθεί το αίτημα θα μπουν σε μια διαδικασία ψηφοφορίας.

