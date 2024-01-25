NASA: H αποστολή του Ingenuity στον πλανήτη Άρη έλαβε τέλος

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία (NASA) ανακοίνωσε σήμερα το τέλος της αποστολής του ελικοπτέρου Ingenuity στον Άρη, αφού καταστράφηκε τουλάχιστον ένα από τα πτερύγια του έλικα κατά την 72η και τελευταία πτήση του στον Κόκκινο Πλανήτη.

Ο επικεφαλής της NASA Μπιλ Νέλσον υπογράμμισε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του πως όσα κατάφερε το Ingenuity ξεπέρασαν κάθε προσδοκία των υπευθύνων της αποστολής.

Το Ingenuity έφθασε στον Άρη στις 18 Φεβρουαρίου 2021, προσαρτημένο στο ρομποτικό όχημα Perseverance της NASA.

Δύο μήνες αργότερα έγινε το πρώτο μηχανοκίνητο αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση σε άλλον πλανήτη.

Παρότι οι υπεύθυνοι της αποστολής σχεδίαζαν αρχικά μόλις πέντε πτήσεις, έγιναν συνολικά 72.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

