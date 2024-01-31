Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Κοσόβου Μπέσνικ Μπεσλίμι επιβεβαίωσε ότι από αύριο, Πέμπτη 1η Φεβρουαρίου, ξεκινά η εφαρμογή της απόφασης της Κεντρικής Τράπεζας η οποία ορίζει ότι οι πληρωμές σε μετρητά και οι συναλλαγές πληρωμών θα γίνονται αποκλειστικά σε ευρώ.

Ο Μπεσλίμι ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου ότι «αυτή η απόφαση στοχεύει στον έλεγχο των χρημάτων που κυκλοφορούν στο Κόσοβο, στην καταπολέμηση των εγκληματικών δραστηριοτήτων, στην προστασία των καταναλωτών και του συστήματος πληρωμών του Κοσόβου».

Η απόφαση για αποκλειστική χρήση του ευρώ στις χρηματικές συναλλαγές στο Κόσοβο πρακτικά σημαίνει απαγόρευση της χρήσης του δηναρίου, του επίσημου νομίσματος της Σερβίας, που χρησιμοποιείται σε όλες τις περιοχές όπου οι Σέρβοι αποτελούν την πλειονότητα στον πληθυσμό.

Το δηνάριο εκτός από τις εμπορικές συναλλαγές αποτελεί και το νόμισμα για την πληρωμή από τον σερβικό προϋπολογισμό μισθών, συντάξεων, κοινωνικής βοήθειας και άλλων παροχών προς τους Σέρβους του Κοσόβου.

Ο Μπισλίμι εξήγησε ότι στο μέλλον τα δηνάρια θα μπορούν να φτάνουν στο Κόσοβο αλλά θα πρέπει να μετατρέπονται σε ευρώ για να γίνονται οι πληρωμές.

Μέχρι τώρα, τα δηνάρια έφταναν στο Κόσοβο παράνομα με διάφορους τρόπους μέσω της Κεντρικής Τράπεζας της Σερβίας, η οποία έχει χρηματοφυλάκιο στην πόλη Λέποσαβιτς στο βόρειο Κόσοβο απ' όπου ιδιωτική εταιρία διένειμε τα χρήματα στα υποκαταστήματα του σερβικού ταχυδρομικού ταμιευτηρίου στις σερβικές περιοχές.

Από τον σερβικό προϋπολογισμό, ετησίως, περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ προορίζονται για το Κόσοβο. Η κυβέρνηση του Κοσόβου καταγγέλλει ότι από τα χρήματα αυτά μόνο 200 εκατομμύρια φτάνουν στους Σέρβους του Κοσόβου και τα υπόλοιπα «χάνονται κάπου στη διαδρομή».

Η πολιτική ηγεσία της Σερβίας και του κόμματος «Σερβική Λίστα» στο Κόσοβο - το οποίο έχει την υποστήριξη του Βελιγραδίου - χαρακτήρισαν την απόφαση για απαγόρευση χρήσης του δηναρίου ως «δίωξη του σερβικού πληθυσμού χωρίς την χρήση όπλων».

Οι ΗΠΑ ζήτησαν από την κυβέρνηση του Κοσόβου να αναβάλει την σχετική απόφαση για το δηνάριο.

Το ίδιο ζήτησε και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρωθυπουργός του Κοσόβου 'Αλμπιν Κούρτι απέρριψε όλα αυτά τα αιτήματα και ανακοίνωσε ότι δεν θα υπάρξει καμία αναβολή στην εφαρμογή της απόφασης της Κεντρικής Τράπεζας για αποκλειστική χρήση του ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.