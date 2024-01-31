Τουρκία: Πέθανε σε ηλικία 66 ετών ο συγγραφέας Μάριο Λεβί

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο γνωστός συγγραφέας της Τουρκίας Μάριο Λεβί, λάτρης της Κωνσταντινούπολης, όπου πέρασε ολόκληρη τη ζωή του και η οποία σημάδεψε το συγγραφικό του έργο.

Στα μυθιστορήματά του ο Λεβί πραγματεύεται έντονα τη ζωή της Κωνσταντινούπολης του 20ου αιώνα που χάνεται, καθώς αυτή η πόλη με τη βαριά της ιστορία μεταμορφώνεται και ο πολυπολιτισμικός της ιστός χάνεται υπό το βάρος των επιταγών του εθνικού κράτους που οικοδόμησε η κεμαλική Τουρκική Δημοκρατία.

Έχοντας ο ίδιος εβραϊκή καταγωγή, η ζωή των μειονοτήτων, η καθημερινότητα τους, ο τρόπος που εισπράττουν τη διαφορετικότητά τους μέσα σε μία Πόλη και κοινωνία που απομακρύνεται από το κοσμοπολίτικο χαρακτήρα της, βρίσκουν σημαντική θέση στο έργο του.

Στην Ελλάδα έγινε γνωστός με το μυθιστόρημά του «Η Ιστανμπούλ ήταν ένα παραμύθι». Πρόκειται για την ιστορία τριών γενεών μιας εβραϊκής οικογένειας, στην οποία παρακολουθούμε και τον μετασχηματισμό της Πόλης, μέσα από τις περιγραφές των παλαιών γειτονιών της, συλλέγοντας μύθους, εικόνες από τα παλιά και σκηνές που χρονικά εκτείνονται από το 1920 έως τη δεκαετία του 1980.

Εκτός από λογοτέχνης, ο Λεβί εργάστηκε επίσης ως καθηγητής Γαλλικών, δημοσιογράφος, ραδιοφωνικός παραγωγός, δημιουργός διαφημίσεων και παρέδωσε μαθήματα δημιουργικής γραφής.

Γεννημένος το 1957 στην Κωνσταντινούπολη, ο Μάριο Λεβί αποφοίτησε από το Γαλλικό Γυμνάσιο Saint Michel της Κωνσταντινούπολης το 1975 και από το Τμήμα Γαλλικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης το 1980.

Ο Λεβί έγραψε το πρώτο του διήγημα το 1975 και μετά το 1984 δημοσίευσε άρθρα του σε πολλά έντυπα. Το πρώτο βιβλίο του «Jacques Brel: Ένας μοναχικός άνθρωπος», εκδόθηκε το 1986. Ξεχωρίζουν τα έργα του «Να μην μπορείς να πας σε μία πόλη» (1990), «Η κυρία Φλωρίδη δεν θα επιστρέψει» (1991), «Η ωραιότερη μας ιστορία αγάπης» (1992), «Η Ιστανμπούλ ήταν ένα παραμύθι» (1999), «Οι έρωτες της μίας πρότασης» (2016).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

