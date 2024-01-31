Οι επικεφαλής των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Meta, X, TikTok, Snap και Discord βρέθηκαν αντιμέτωποι με σκληρές ερωτήσεις σχετικά με τις προσπάθειές τους να καταπολεμήσουν τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών στο Διαδίκτυο, κατά τη διάρκεια μιας ακρόασης σήμερα στην αμερικανική Γερουσία.

Ο γερουσιαστής Ντικ Ντάρμπιν, ο Δημοκρατικός πρόεδρος της Επιτροπής Δικαιοσύνης, επικαλέστηκε στατιστικά στοιχεία από τη μη κερδοσκοπική οργάνωση National Center for Missing and Exploited Children που καταδεικνύουν ότι τα περιστατικά «σεξουαλικού εκβιασμού» (sextortion), κατά τον οποίο ένα διαδικτυακό αρπακτικό εξαπατά έναν ανήλικο για να του στείλει άσεμνες φωτογραφίες και βίντεο, εκτοξεύτηκαν τον περασμένο χρόνο.

«Η ανησυχητική αύξηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών οφείλεται σε ένα πράγμα: στις αλλαγές στην τεχνολογία» επισήμανε ο Ντάρμπιν κατά τη διάρκεια της ακρόασης.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης σήμερα, η επιτροπή παρουσίασε ένα βίντεο, όπου παιδιά καταγγέλλουν ότι στοχοποιήθηκαν στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

«Με εκμεταλλεύτηκαν σεξουαλικά στο Facebook», δήλωσε ένα παιδί στο βίντεο, τα χαρακτηριστικά του οποίου δεν διακρίνονταν.

Στην αίθουσα, δεκάδες γονείς στέκονταν όρθιοι εν αναμονή της εισόδου των CEO, κρατώντας φωτογραφίες των παιδιών τους.

«Κύριε Ζάκερμπεργκ, εσείς και οι εταιρείες μπροστά μας, γνωρίζω ότι δεν το θέλατε να γίνει έτσι, αλλά έχετε αίμα στα χέρια σας», είπε ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, αναφερόμενος στον διευθύνοντα σύμβουλο της Meta Μαρκ Ζάκερμπεργκ. «Έχετε ένα προϊόν που σκοτώνει ανθρώπους».

Σήμερα θα είναι επίσης η πρώτη εμφάνιση του διευθύνοντος συμβούλου του TikTok Σου Ζι Τσου ενώπιον των Αμερικανών γερουσιαστών από τον Μάρτιο, όταν η κινεζική πλατφόρμα σύντομων βίντεο βρέθηκε αντιμέτωπη με σκληρές ερωτήσεις, μεταξύ άλλων για το αν καταστρέφει την ψυχική υγεία των παιδιών.

«Κάνουμε προσεκτικές επιλογές στον σχεδιασμό προϊόντων, προκειμένου να καταστήσουμε την εφαρμογή μας αφιλόξενη σε όσους επιδιώκουν να βλάψουν εφήβους», επισήμανε ο Τσου, όπου πρόσθεσε ότι οι οδηγίες της κοινότητας του TikTok απαγορεύουν αυστηρά οτιδήποτε «θέτει εφήβους στον κίνδυνο της εκμετάλλευσης ή άλλου κακού και εμείς τους εφαρμόζουμε σθεναρά».

Ο Τσου αποκάλυψε πως περισσότεροι από 170 εκατομμύρια Αμερικανοί χρησιμοποιούν το TikTok μηνιαίως, 20 εκατομμύρια περισσότεροι σε σύγκριση με όσους ανέφερε η εταιρεία την περσινή χρονιά.

Απαντώντας στις ερωτήσεις του Γκράχαμ, ο ίδιος είπε πως το Tiktok θα δαπανήσει περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια δολάρια για την ασφάλεια.

Ο Ντάρμπιν επισήμανε πως οι πλατφόρμες χρησιμοποιούνται από εγκληματίες για να στοχοθετήσουν παιδιά ή να ανταλλάξουν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Κατά την ακρόαση κατέθεσαν ο Ζάκερμπεργκ, στην εταιρεία Meta του οποίου ανήκουν το Facebook και το Instagram, η CEO του Χ Λίντα Γιακαρίνο, ο διευθύνων σύμβουλος του Snap Έβαν Σπίγκελ και ο επικεφαλής του Discord Τζέισον Σίτρον.

«Είμαστε αφοσιωμένοι στο να προστατεύουμε τους νέους ανθρώπους από την κακοποίηση στις υπηρεσίες μας, όμως πρόκειται για μια συνεχή πρόκληση», τόνισε κατά την κατάθεσή του ο Ζάκερμπεργκ.

«Καθώς βελτιώνουμε τις άμυνες σε έναν τομέα, οι εγκληματίες αλλάζουν τις τακτικές τους και πρέπει να βρούμε νέες απαντήσεις».

Ο Ζάκερμπεργκ επανέλαβε πως η εταιρεία δεν σχεδιάζει να προχωρήσει στην υλοποίηση μιας προηγούμενης ιδέας να δημιουργήσει μια παιδική εκδοχή του Instagram.

Η γερουσιάστρια Έιμι Κλόμπουτσαρ διερωτήθηκε εάν οι τεχνολογικοί κολοσσοί επιδεικνύουν αδράνεια, συγκρίνοντας την κατάσταση με το διαδίκτυο με την απάντηση που δόθηκε όταν ένα Μπόινγκ έχασε μια πόρτα κατά τη διάρκεια πτήσης νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

«Όταν ένα αεροσκάφος Μπόινγκ έχασε μια πόρτα κατά τη διάρκεια της πτήσης πριν από εβδομάδες, κανείς δεν αμφισβήτησε την απόφαση να καθηλωθεί ο στόλος… Επομένως, γιατί δεν αναλαμβάνουμε το ίδιο είδος αποφασιστικής δράσης μπροστά στον κίνδυνο αυτών των πλατφορμών, όταν γνωρίζουμε πως παιδιά πεθαίνουν;», διερωτήθηκε η Κλόμπουτσαρ.

