Η κυβέρνηση στην Πρίστινα έθεσε σε εφαρμογή την απόφαση που έλαβε χθες, Πέμπτη 4 Ιανουαρίου, για την ελεύθερη είσοδο στο Κόσοβο οχημάτων που φέρουν σερβικές πινακίδες κυκλοφορίας χωρίς να καλύπτονται με αυτοκόλλητο τα κρατικά σύμβολα της Σερβίας.

Μέχρι τώρα, οχήματα είτε από το Κόσοβο είτε από τη Σερβία μπορούσαν να περάσουν τα σύνορα μόνο εάν χρησιμοποιούσαν αυτοκόλλητα για να καλύψουν τα σύμβολα στις πινακίδες κυκλοφορίας.

Σημειώνεται ότι ανάλογη απόφαση έλαβε η σερβική κυβέρνηση στις 25 Δεκεμβρίου και τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2024.

«Εφαρμόζοντας την αρχή της αμοιβαιότητας, ως προϋπόθεση για τη ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ ανεξάρτητων κρατών, αποφασίσαμε να επιτρέψουμε την ελεύθερη είσοδο στα οχήματα που έρχονται από την άλλη πλευρά των συνόρων και έχουν σερβικές πινακίδες», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Κοσόβου Άλμπιν Κούρτι. Συμπλήρωσε ωστόσο ότι «εάν διαπιστωθεί ότι οι σερβικές συνοριακές αρχές επαναφέρουν τα αυτοκόλλητα το ίδιο θα πράξει και το Κόσοβο».

Οι πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων αποτέλεσαν αφορμή έντονης αντιπαράθεσης ανάμεσα στο Βελιγράδι και την Πρίστινα η οποία κράτησε περίπου δυόμισι χρόνια. Διαδηλώσεις Σέρβων στο βόρειο Κόσοβο, οδοφράγματα, συμπλοκές ακόμη και απειλές πολεμικής σύρραξης συνθέτουν το σκηνικό της κρίσης που προκλήθηκε εξαιτίας των πινακίδων κυκλοφορίας.

Το ένοπλο επεισόδιο στο χωριό Μπάνισκα στις 24 Σεπτεμβρίου, όταν σκοτώθηκε ένας Κοσοβάρος αστυνομικός και τρεις Σέρβοι, αν και δεν προκλήθηκε εξαιτίας των πινακίδων, λειτούργησε καταλυτικά και στο ζήτημα των οχημάτων. Το Βελιγράδι αποδέχτηκε σιωπηλά την εφαρμογή της απόφασης της κυβέρνησης του Κοσόβου για αλλαγή των σερβικών πινακίδων που έφεραν οχήματα στο Βόρειο Κόσοβο. Έτσι, μέχρι το τέλος του 2023 και σε διάστημα δύο μηνών, περίπου πέντε χιλιάδες οχήματα άλλαξαν τις σερβικές πινακίδες και «φόρεσαν» πινακίδες του Κοσόβου. Η εξέλιξη αυτή διευκόλυνε και την επίλυση του ζητήματος της κυκλοφορίας των οχημάτων με τη κατάργηση του μέτρου της απόκρυψης των διακριτικών του κράτους.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.