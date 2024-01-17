Σέρβοι στο βόρειο Κόσοβο συγκεντρώνουν υπογραφές για καθαίρεση Αλβανών δημάρχων

Στο βόρειο Κόσοβο ξεκίνησε η συλλογή υπογραφών για την απομάκρυνση των Αλβανών δημάρχων που εξελέγησαν στους δήμους Βόρεια Μιτρόβιτσα, Λεποσάβιτς, Ζβέτσαν και Ζούμπιν Πότοκ τον Απρίλιο του 2023 στις δημοτικές εκλογές που μποϋκόταραν οι Σέρβοι.

Στις εκλογές το ποσοστό συμμετοχής κυμάνθηκε γύρω στο 3% και οι Σέρβοι τις θεωρούν άκυρες.

Στις πόλεις όπου οι Σέρβοι αποτελούν την πλειονότητα στον πληθυσμό από νωρίς σήμερα το πρωί προσέρχονται πολίτες και υπογράφουν το σχετικό αίτημα. Για να κινηθεί η διαδικασία αλλαγής των δημάρχων χρειάζεται να υπογράψει το αίτημα το 20% των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους.

Εφόσον συμβεί αυτό και η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή του Κοσόβου επικυρώσει τη γνησιότητα των υπογραφών προκηρύσσεται δημοψήφισμα για την καθαίρεση των δημάρχων.

Για να είναι έγκυρο το δημοψήφισμα θα πρέπει να προσέλθει στις κάλπες ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους.

Εάν υπερψηφιστεί η καθαίρεση των δημάρχων, η Εφορευτική Επιτροπή θα ενημερώσει για το αποτέλεσμα την πρόεδρο της Δημοκρατίας Βιόσα Οσμάνι η οποία σε διάστημα 45 ημερών υποχρεούται να προκηρύξει νέες δημοτικές εκλογές στους τέσσερεις δήμους του βορείου Κοσόβου,

Η επανάληψη των δημοτικών εκλογών σε τέσσερεις δήμους στο Βόρειο Κόσοβο με τη συμμετοχή και του σερβικού πληθυσμού αποτελεί αίτημα της ΕΕ και των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

