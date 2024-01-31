Τουρκία και Ουκρανία υπέγραψαν συμφωνία που θα επιτρέψει σε τουρκικές κατασκευαστικές εταιρείες να συμμετάσχουν στην ανοικοδόμηση ουκρανικών υποδομών που έχει υποστεί ζημιές από τη ρωσική εισβολή, ανακοίνωσαν σήμερα οι δύο χώρες.

Η Τουρκία μοιράζεται θαλάσσια σύνορα τόσο με την Ουκρανία όσο και με τη Ρωσία στη Μαύρη Θάλασσα και διατηρεί καλούς δεσμούς και με τις δύο χώρες. Η Άγκυρα συνεργάστηκε με τα Ηνωμένα Έθνη για τη σύναψη μιας συμφωνίας για την ασφαλή εξαγωγή σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας.

Αντιτίθεται στη ρωσική εισβολή, καθώς και στις κυρώσεις της Δύσης κατά της Μόσχας.

Σε συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη, ο Τούρκος υπουργός Εμπορίου Ομέρ Μπολάτ, ο υπουργός Μεταφορών Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου και ο Ουκρανός υπουργός Υποδομών Ολεξάντρ Κουμπράκοφ υπέγραψαν ένα έγγραφο που καθορίζει τις παραμέτρους για μια «Τουρκο-Ουκρανική Ομάδα Ανοικοδόμησης».

Ο Μπολάτ δήλωσε ότι οι τρεις υπουργοί συζήτησαν τον ρόλο που «θα αναλάβει η Τουρκία στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας» και πρόσθεσε ότι οι δύο χώρες θα χρησιμοποιήσουν την ειδική αυτή ομάδα, η οποία συγκροτήθηκε στο πλαίσιο ενός μνημονίου κατανόησης του 2022 για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, για να καθορίσουν τα έργα στην Ουκρανία και την αξιολόγηση των συνθηκών χρηματοδότησης.

«Αυτό θα παράσχει μια σημαντική νομική βάση για τις προσπάθειες για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε και με τρίτες χώρες», τόνισε στην τελετή υπογραφής του εγγράφου.

Ο Κουμπράκοφ ανέφερε ότι οι βασικοί τομείς που χρήζουν ανοικοδόμησης είναι οι τομείς της στέγασης και των μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων οδικών δικτύων, γεφυρών και σιδηροδρόμων, και η υποδομή υδάτινων μεταφορών της Ουκρανίας. Πρόσθεσε ότι πιστεύει ότι οι προσπάθειες θα ενισχύσουν επίσης το διμερές εμπόριο.

«Είναι υψίστης σημασίας για τη χώρα μας η προσέλκυση ξένων επενδύσεων σε υποδομές», δήλωσε ο Ουκρανός υπουργός Υποδομών.

Τούρκοι εργολάβοι επιθυμούσαν να συμμετάσχουν σε όλους τους τομείς της ανακατασκευής των υποδομών, δήλωσε πηγή της τουρκικής βιομηχανίας που συμμετείχε στις συνομιλίες.

