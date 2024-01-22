Επιχειρήσεις των υπηρεσιών δίωξης ναρκωτικών της Κολομβίας και του Ισημερινού επέτρεψαν την κατάσχεση το σαββατοκύριακο δυο αυτοσχέδιων υποβρυχίων φορτωμένων κοκαΐνη, ανακοίνωσαν οι αρχές των δυο κρατών της Λατινικής Αμερικής.

#LoUltimo 🚨la @armadacolombia realizó interdicción de un semisumergible que transportaba 7️⃣9️⃣5️⃣ kilogramos de

clorhidrato de cocaína en el Pacífico centro.



Este sería el primer artefacto ilegal incautado en el año ✅ pic.twitter.com/E63vJmL2DY January 21, 2024

Χθες Κυριακή το πολεμικό ναυτικό της Κολομβίας γνωστοποίησε, με δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε, την κατάσχεση του «πρώτου ημικαταδυόμενου της χρονιάς».

Το σκάφος, μήκους δεκαπέντε μέτρων, αναχαιτίστηκε στον Ειρηνικό Ωκεανό, κοντά στο λιμάνι Μπουαναβεντούρα (δυτικά)· μετέφερε 795 κιλά κοκαΐνης. Τρεις επιβαίνοντες συνελήφθησαν.

Προχθές Σάββατο οι ένοπλες δυνάμεις του Ισημερινού ανακοίνωσαν την κατάσχεση άλλου αυτοσχέδιου υποβρυχίου, που έπλεε επίσης στον Ειρηνικό και μετέφερε σχεδόν τρεις τόνους κοκαΐνης.

Golpe contundente a las organizaciones #terroristas.



Las @FFAAECUADOR están presentes en la provincia de #Esmeraldas vigilantes por tierra, mar y aire para garantizar la #paz del pueblo ecuatoriano.#FFAAContigo 🇪🇨#ECUADORSINTERRORISMO pic.twitter.com/9qQj0eu9CU — Fuerzas Armadas del Ecuador (@FFAAECUADOR) January 21, 2024

Το σκάφος γκρι χρώματος ήταν και αυτό μήκους περίπου δεκαπέντε μέτρων. Εντοπίστηκε περίπου εξήντα χιλιόμετρα από τις ακτές της Εσμεράλδας (βορειοδυτικά). Οι τρεις επιβαίνοντες, Κολομβιανοί, τέθηκαν υπό κράτηση.

Σύμφωνα με ανακοινωθέν του στρατού, η επιχείρηση για την αναχαίτιση του σκάφους έγινε σε συντονισμό με την αστυνομία και το πολεμικό ναυτικό της Κολομβίας.

Έκθεση των Ηνωμένων Εθνών που δόθηκε στην δημοσιότητα πέρυσι ανέφερε πως το 2022 ήταν χρονιά-ρεκόρ ως προς την παραγωγή κοκαΐνης στην Κολομβία. Οι καλλιέργειες φύλλων κόκας, της πρώτης ύλης για την παραγωγή του ναρκωτικού, αυξήθηκαν κατά 13% φθάνοντας τα 2.300.000 στρέμματα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Μολονότι δεν παράγεται κοκαΐνη στην επικράτειά του, ο Ισημερινός μετατράπηκε τα τελευταία χρόνια σε μείζονα διαμετακομιστικό κόμβο της διακίνησης αυτής της ουσίας προς τις αγορές των ΗΠΑ και της Ευρώπης και πλήττεται όσο ποτέ από τα εγκλήματα συμμοριών που επιδίδονται σ’ αυτή: κηρύχθηκε σε κατάσταση «πολέμου» από τον πρόεδρο Ντανιέλ Νομπόα αυτόν τον μήνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.