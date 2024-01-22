Δυο μέλη αμερικανικής μονάδας ανορθόδοξου πολέμου (SEALs), τα οποία αγνοούνταν στον Κόλπο του Άντεν έπειτα από επιδρομή σε ιρανικό πλεούμενο νωρίτερα αυτόν τον μήνα, δεν εντοπίστηκαν παρά την εξαντλητική έρευνα που διενεργήθηκε και πλέον θεωρείται πως έχουν αποβιώσει, ανακοίνωσε χθες Κυριακή το μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Οι δυο στρατιωτικοί —δεν δίνονται περισσότερα στοιχεία γι’ αυτούς— αγνοούνταν αφότου συμμετείχαν την 11η Ιανουαρίου σε επιχείρηση κοντά στις ακτές της Σομαλίας, σημείωσε η CENTCOM μέσω X (του πρώην Twitter). «Θρηνούμε την απώλεια (...) και θα τιμούμε πάντα τη θυσία και το παράδειγμά τους», ανέφερε ο επικεφαλής της, ο στρατηγός Μάικλ Έρικ Κουρίλα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Κοινή επιχείρηση των ΗΠΑ, της Ισπανίας και της Ιαπωνίας σε έκταση κάπου 54.400 τετραγωνικών χιλιομέτρων για να εντοπιστούν τα δυο μέλη της μονάδας των ειδικών δυνάμεων, που τυπικά υπάγεται στο πολεμικό ναυτικό, δεν επέτρεψε τον εντοπισμό της. Η επιχείρηση θα συνεχιστεί, αλλά πλέον με διαφορετικό σκοπό —να ανακτηθούν τα πτώματά τους—, διευκρίνισε η CENTCOM.

Οι ΗΠΑ, σε ορισμένες περιπτώσεις μαζί με τη Βρετανία, εξαπέλυσαν αυτόν τον μήνα επανειλημμένα πλήγματα εναντίον θέσεων των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη, αντιδρώντας στις επιθέσεις τους εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, σε ένδειξη «αλληλεγγύης» στους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας. Οι επιθέσεις στην εμπορική ναυτιλία προκαλούν σοβαρά προβλήματα στο διεθνές εμπόριο και επιτείνουν τις ανησυχίες για περιφερειακή ανάφλεξη.

Παρά τα πλήγματα των ΗΠΑ, που πλέον μοιάζουν να κυνηγούν πυραύλους κατά πλοίων επιφανείας των Χούθι, οι αντάρτες, μέρος του λεγόμενου «άξονα της αντίστασης», που πρόσκειται στο Ιράν, διαμηνύουν πως οι επιθέσεις τους εναντίον πλοίων που θεωρούν ότι «συνδέονται» με το Ισραήλ, και πλέον και αμερικανικών, θα συνεχιστούν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

