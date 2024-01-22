Αφγανιστάν: Συνελήφθη ανταποκριτής του ιαπωνικού πρακτορείου ειδήσεων Kyodo

Ανταποκριτής του ιαπωνικού πρακτορείου ειδήσεων Kyodo στην Καμπούλ, ο Εχσάν Ακμπαρί, συνελήφθη από την υπηρεσία πληροφοριών του de facto καθεστώτος των Ταλιμπάν, ανακοίνωσε η συλλογικότητα Κέντρο Δημοσιογράφων του Αφγανιστάν (Afghanistan Journalists Center, AFJC), ζητώντας την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωσή του.

Ο αδελφός του ρεπόρτερ είπε στη συλλογικότητα υπεράσπισης των δημοσιογράφων πως ο κ. Ακμπαρί συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα και ο φορητός υπολογιστής, η φωτογραφική μηχανή και τα κινητά τηλέφωνά του κατασχέθηκαν κατόπιν από μέλη της υπηρεσίας πληροφοριών.

Το AFJC τόνισε σε ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα πως αυτή ήταν η τρίτη σύλληψη εργαζομένων στον Τύπο την περασμένη εβδομάδα. Δυο εργαζόμενοι σε αφγανικό πρακτορείο ειδήσεων τέθηκαν υπό κράτηση τη 18η Ιανουαρίου, προτού αφεθούν ελεύθεροι μετά την καταβολή εγγύησης την 20ή, εξήγησε.

Οι συλλήψεις των δημοσιογράφων επιτείνουν την ατμόσφαιρα «φόβου και αυτολογοκρισίας» των εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης στο Αφγανιστάν, επισήμανε η οργάνωση.

Αφότου ανακατέλαβαν την εξουσία στη χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας τον Αύγουστο του 2021, οι Ταλιμπάν επέβαλαν εκτενείς περιορισμούς στα ΜΜΕ. Οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν ότι δεκάδες δημοσιογράφοι έχουν τεθεί υπό κράτηση, οι περισσότεροι πάντως προσωρινά, διότι παραβίασαν τους περιορισμούς αυτούς.

Το AFJC κατέγραψε 168 υποθέσεις «παραβιάσεων των δικαιωμάτων δημοσιογράφων και εργαζομένων στα ΜΜΕ» το 2023 στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων 61 συλλήψεων. Τουλάχιστον δύο εξ αυτών παραμένουν υπό κράτηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

